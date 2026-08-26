خسارة صينية.. بوجاتي المقلدة تنهار قبل بيع سيارة واحدة

أعلنت شركة “دريمي تكنولوجي” المتخصصة في صناعة المكانس الكهربائية، تصفية قطاع السيارات وإلغاء مشروعها الطموح "ستاري سكاي" بعد 1 عامًا فقط من دخوله مرحلة التطوير في أغسطس 2025؛ لتنهي بذلك محاولة منافسة طرازات السيارات الخارقة.

الأرقام الخيالية للنموذج الأولي ومواجهة بوجاتي

استعرضت الشركة خلال معرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية (CES 2026) نموذجها الأولى Nebula Next 01 Jet Edition، معلنة مواصفات قياسية شملت القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 0.9 ثانية لتجاوز أداء سيارات "بوجاتي".

وادعت الشركة تزويد النموذج ببطارية حالة صلبة فائقة الكثافة بقدرة 450 واط ساعة/كجم، بالإضافة إلى نظام استشعار متقدم يعتمد على تقنية الليدار (LiDAR).

تقليص العمالة والعودة للنشاط الأساسي

شهد المشروع تسريحًا حادًا للعمالة؛ حيث تقلص عدد العاملين في قطاع السيارات من نحو 1000 موظف إلى بضع عشرات فقط لإدارة تسوية الديون والإجراءات القانونية للتصفية.

وقررت إدارة الشركة العودة للتركيز الكامل على قطاعها الرئيسي المربح في تصنيع المكنس الكهربائية وروبوتات التنظيف وجزازات العشب، وتجميد خطط التوسع في صناعة السيارات كليًا.