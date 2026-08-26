برلمانية تطالب الحكومة بترجمة توجيهات الرئيس السيسي إلى خطط تنفيذية واضحة

أشادت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدة أنها حملت رسائل وطنية وسياسية ومجتمعية بالغة الأهمية، وجاءت معبرة عن رؤية واضحة للمرحلة الراهنة، تجمع بين الحفاظ على الأمن القومي واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأضافت "رشاد"، أن كلمة الرئيس عكست قدرًا كبيرًا من المصارحة والمكاشفة والحرص على وضع المواطن أمام الصورة الكاملة، لاسيما مع توجيه الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وحجم الإنفاق والنتائج المحققة، وعرضها أمام المواطنين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل رسالة مهمة بأن حق المواطن في المعرفة والاطلاع على الحقائق جزءًا أساسيًا من إدارة الدولة.

استعراض الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة



وأشارت إلى أن دعوة الرئيس للحكومة بعقد مؤتمر لاستعراض الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار المجتمعي وفتح نقاش جاد حول التحديات التي واجهت الدولة، وما تم تنفيذه من مشروعات وسياسات، والنتائج التي تحققت، مؤكدة مساهمة هذا المؤتمر في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وطالبت النائبة "وفاء رشاد"، بضرورة أن تعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة على ترجمة توجيهات الرئيس إلى خطط تنفيذية واضحة ومحددة، وجداول زمنية قابلة للقياس، مع آليات متابعة ومحاسبة حقيقية، بحيث لا تتوقف التوجيهات عند إصدار القرارات، وإنما تمتد إلى متابعة نتائجها وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين.

وشددت على أن نجاح الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس سيقاس بما يلمسه المواطن من تحسن حقيقي في حياته اليومية، مشددًا على أهمية استمرار التواصل مع المواطنين، والاستماع إليهم، والرد على استفساراتهم، وشرح الحقائق لهم بكل شفافية، متابعة "المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمواطنين، والعمل بروح المسؤولية، وتحويل قيم إتقان العمل وحسن الخلق التي أكد عليها الرئيس في كلمته إلى ثقافة عمل داخل مؤسسات الدولة ومنهج مستمر في خدمة المواطنين وبناء الجمهورية الجديدة".