تنسيق الدبلومات الفنية 2026.. موعد التسجيل وشروط دخول الهندسة والحاسبات والتجارة والزراعة

تتجه أنظار الآلاف من طلاب الشهادات الفنية نحو بوابة التنسيق الإلكتروني لعام 2026، حالمين باستكمال مسيرتهم التعليمية في الجامعات والمعاهد المصرية، حيث تتصدر معدلات البحث الاستعلام عن الموعد الرسمي لفتح باب تسجيل الرغبات، واستكشاف خريطة الكليات والمعاهد المتاحة لمختلف التخصصات «صناعي، تجاري، زراعي، وفندقي»، تمهيدًا لحجز مقعد في التعليم العالي.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2026

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2026 خلال الأسبوع المقبل، على أن يبدأ تسجيل الرغبات في أوائل سبتمبر المقبل، وفقا للجدول الزمني الذي سيتم الإعلان عنه رسميا.

ومن المتوقع أن ينطلق تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية بعد انتهاء أعمال تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، على أن يتم التسجيل إلكترونيا عبر موقع التنسيق الرسمي.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2026

لم تعلن وزارة التعليم العالي حتى الآن الحد الأدنى الرسمي للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2026 لطلاب نظامي 3 سنوات و5 سنوات.

وكان الحد الأدنى للتقدم في تنسيق العام الماضي يبدأ من 60%، مع تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي والنسب المقررة لقبول طلاب التعليم الفني بالجامعات الحكومية، وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات.

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2026 صنايع

تتضمن الأماكن المتاحة أمام طلاب الدبلومات الفنية الصناعية عددا من الكليات والمعاهد، وفقا لنوع الشهادة وشروط كل كلية، ومن أبرزها:

كلية الهندسة بعد استيفاء شروط القبول واجتياز اختبارات المعادلة.

كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وفقا للقواعد المقررة.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.



كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

المعاهد الفنية الصناعية.

المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا.

كلية الفنون الجميلة شعبة العمارة.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية التربية النوعية.

كلية السياحة والفنادق بنظام التعليم التبادلي.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية الآثار.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

المعاهد العليا للفنون التطبيقية.

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2026 تجاري

تتاح أمام طلاب الدبلومات التجارية مجموعة من الكليات والمعاهد، من بينها:

كلية التجارة بنظامي الانتظام والانتساب.

كلية تكنولوجيا وتنمية شعبة العلوم المالية والإدارية.

كلية السياحة والفنادق بنظام التعليم التبادلي.

المعاهد العليا للعلوم الإدارية.

المعاهد العليا لنظم التجارة.



المعاهد العليا للسياحة والفنادق.

كليات ومعاهد تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

المعاهد العليا للحاسبات والمعلومات شعبة الأعمال.

معاهد الألسن واللغات.

بعض البرامج التعليمية المتخصصة في الإدارة والإعلام وفقا لقواعد القبول.

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2026 زراعي

تشمل أبرز الفرص التعليمية المتاحة أمام طلاب الدبلومات الزراعية كليات الزراعة، إلى جانب عدد من الكليات والمعاهد التي يحددها مكتب التنسيق وفقا لنوع التخصص والمجموع وقواعد القبول.

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2026 للمعاهد

تتضمن خيارات طلاب الدبلومات الفنية عددا من المعاهد والكليات في تخصصات متنوعة، من بينها:

كليات ومعاهد التمريض وفقا لشروط القبول.

كليات السياحة والفنادق.

كليات التربية النوعية.

كليات الخدمة الاجتماعية.

المعاهد الفنية والصحية وفقا لنوع الشهادة والتخصص.

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2026 فندقي

تشمل أبرز الأماكن المتاحة لطلاب التعليم الفندقي:

كلية السياحة والفنادق.

برامج تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي.

معاهد الألسن العليا.



كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

المعاهد العليا للدراسات النوعية شعبة السياحة والفنادق.

الجامعة العمالية شعبة الفندقة.

المعاهد الفنية للفنادق.

بعض برامج الدراسات النوعية وفقا لقواعد التنسيق.

ضوابط القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2026

يخضع قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات والمعاهد لقواعد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، والتي تتضمن الحد الأدنى المقرر لكل قطاع، ونوع الشهادة والتخصص، ونظام الدراسة، بالإضافة إلى قواعد التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.

ويجب على الطلاب عدم الاعتماد على الحدود الدنيا أو قوائم الكليات المتداولة قبل إعلان وزارة التعليم العالي القواعد الرسمية، خاصة أن الكليات المتاحة والحدود الدنيا للقبول تختلف من عام إلى آخر وفقا لأعداد الطلاب ونتائجهم والطاقة الاستيعابية.

وبذلك يترقب طلاب الدبلومات الفنية خلال الأيام المقبلة الإعلان الرسمي عن موعد بدء تنسيق 2026، تمهيدا لتسجيل الرغبات واختيار الكليات والمعاهد المناسبة وفقا للمجموع والتخصص وقواعد القبول المعتمدة.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

فور الإعلان عن فتح باب تسجيل الرغبات، يمكن للطلاب اتباع الخطوات الآتية في التقديم عبر موقع التنسيق:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــا.

-اختيار "خدمات تنسيق الدبلومات الفنية".

-إدخال رقم الجلوس

-كتابة الرقم السري الموجود في استمارة النجاح.

-تسجيل الرغبات بالترتيب الذي يناسب الطالب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

-مراجعة جميع الرغبات قبل الضغط على زر "حفظ".

-طباعة أو الاحتفاظ بنسخة من إيصال تسجيل الرغبات بعد الانتهاء.



الأوراق المطلوبة للتقديم لطلاب الدبلومات الفنية

يجب على الطالب تجهيز عدد من المستندات الأساسية، أبرزها:

أصل شهادة الدبلوم الفني.

بيان الدرجات.

شهادة الميلاد المميكنة.

بطاقة الرقم القومي أو صورة منها.

عدد من الصور الشخصية الحديثة.

أي مستندات أخرى تطلبها الكلية أو المعهد بعد إعلان نتيجة الترشيح.