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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الدبلومات الفنية 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

تنسيق الدبلومات الفنيه
تنسيق الدبلومات الفنيه
محمد غالي

يترقب الآلاف من طلاب الدبلومات الفنية إعلان موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2026، بالتزامن مع استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفتح باب تسجيل الرغبات أمام الحاصلين على شهادات التعليم الفني بمختلف تخصصاته، تمهيدا للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة وفقا لقواعد التنسيق والحدود الدنيا التي يحددها مكتب التنسيق.

 تنسيق الدبلومات الفنيه

وتشمل منظومة تنسيق الدبلومات الفنية طلاب المدارس الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، مع اختلاف فرص القبول والكليات والمعاهد المتاحة وفقا لنوع الشهادة والتخصص ونظام الدراسة، وسط اهتمام من الطلاب بالتعرف على الموعد الرسمي للتسجيل وخطوات إدخال الرغبات.

  موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2026

ومن المتوقع فتح باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية خلال أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر 2026، وذلك عقب انتهاء مراحل تنسيق طلاب الثانوية العامة، ووفقا للجدول الزمني الذي تعلنه وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق رسميا.

ويتم تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق، ويخضع قبول الطلاب للحدود الدنيا التي يحددها مكتب التنسيق، إلى جانب قواعد التوزيع الجغرافي ونسب القبول المقررة لخريجي التعليم الفني.

ويشمل التنسيق طلاب الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية بنظام الثلاث سنوات، بينما تختلف الكليات والمعاهد التي يمكن للطالب التقدم إليها وفقا لنوع الشهادة والتخصص الدراسي.

 خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2026

فور فتح باب التسجيل رسميا، يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني باتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
2. اختيار خدمة تنسيق الدبلومات الفنية.
3. إدخال رقم الجلوس.
4. كتابة الرقم السري المدون في استمارة النجاح.
5. تسجيل الرغبات وترتيبها وفقا لأولويات الطالب وقواعد التوزيع الجغرافي.
6. مراجعة الرغبات والتأكد من صحتها قبل الحفظ.
7. الاحتفاظ بإيصال تسجيل الرغبات بعد إتمام العملية.

  الأوراق المطلوبة بعد ظهور نتيجة التنسيق

يحتاج الطالب بعد ظهور نتيجة الترشيح إلى تجهيز المستندات المطلوبة من الكلية أو المعهد، والتي تتضمن عادة.

أصل شهادة الدبلوم الفني.
بيان الدرجات.
شهادة الميلاد المميكنة.
بطاقة الرقم القومي أو صورة منها.
صور شخصية حديثة.
أي مستندات إضافية تطلبها الجهة التعليمية عند استكمال إجراءات القيد.

  الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

تتضمن قائمة الكليات التي يمكن أن تتاح أمام بعض طلاب الدبلومات الفنية وفقا لنوع الشهادة والتخصص وقواعد القبول.

كلية التجارة ببورسعيد.
كلية التجارة بكفر الشيخ.
كلية التربية بطنطا.
كلية التجارة بدمياط.
كلية التربية بكفر الشيخ.
كلية التجارة بالزقازيق.
كلية التجارة بالسويس.
كلية التجارة بطنطا.
كلية التجارة بجنوب الوادي.
كلية التجارة ببنها.
كلية التجارة بعين شمس.
كلية التجارة بمدينة السادات.

وتختلف الكليات المتاحة فعليا من طالب إلى آخر وفقا لنوع الدبلوم والتخصص والمجموع وقواعد القبول التي يعلنها مكتب التنسيق.

 تنسيق الدبلومات الفنيه

  المعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

تشمل خيارات التعليم العالي عددا من المعاهد الفنية والتكنولوجية، ومن بينها.

المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.
المعهد الفني الصحي بطنطا.
المعهد الفني الصحي بالزقازيق.
معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي بحلوان.
معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي بالسويس.
المعهد الفني بالإسكندرية.
المعهد الفني بالزقازيق.
المعهد الفني بالمنصورة.
المعهد الفني بطنطا.
المعهد الفني بالإسماعيلية.
المعهد الفني ببني سويف.
المعهد الفني بسوهاج.
المعهد الفني الصحي بقنا بجامعة جنوب الوادي.
المعهد الفني التجاري بالمطرية.
المعهد الفني التجاري بالروضة.
المعهد الفني التجاري بقنا.
المعهد الفني التجاري بأسوان.

 تنسيق الدبلومات الفنيه

  تنسيق الدبلومات الفنية 2026

ويجب على الطلاب عدم الاعتماد على القوائم المتداولة بشأن الكليات والمعاهد أو مواعيد التسجيل قبل صدور الإعلان الرسمي، خاصة أن قواعد القبول والحدود الدنيا والأماكن المتاحة قد تختلف من عام إلى آخر.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2026 والموعد النهائي لبدء تسجيل الرغبات عبر القنوات الرسمية، على أن يلتزم الطلاب بتسجيل الرغبات خلال الفترة المحددة ومراجعتها بدقة قبل تأكيدها إلكترونيا.

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