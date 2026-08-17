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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تعتمد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالتعليم الفنى

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

اعتمدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني وفصول الخدمات المسائية للعام الدراسي 2026/2027، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك وفقًا للأماكن الشاغرة والطاقة الاستيعابية بكل مدرسة ونظام تعليمي على مستوى المحافظة.

وأكدت المحافظ ، أن اعتماد المرحلة يأتي في إطار الحرص على إتاحة مسارات تعليمية متنوعة أمام الطلاب، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والطاقة الاستيعابية المتاحة بالمدارس، وذلك فى ضوء تنظيم إجراءات القبول وفق الحدود والأعداد المقررة على مستوى المراكز، بما يعزز جودة مخرجات التعليم الفني، ويدعم إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف التطبيقية اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وأوضح الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد اللطيف ، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن أعمال تنسيق المرحلة الثانية استندت إلى تحليل نتائج الشهادة الإعدادية وحصر أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الفني بمختلف الإدارات التعليمية ، على أن يتم النزول بالمجموع في حالة عدم اكتمال الكثافات، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لإجراءات القبول.

وجاء تنسيق (المرحلة الثانية) للقبول بالتعليم الفنى وفصول الخدمات المسائية كالتالى:

🔵 أولًا: المدارس الصناعية بنظام الثلاث سنوات
▪️مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنين:
نظام العام الواحد «الدبلوم المهني»: 140 درجة.
نظام العامين «الدبلوم المهني»: 140 درجة.
نظام البكالوريا: 215 درجة.
الخدمات: 140 درجة.

▪️مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات:
140 درجة للقبول بنظام العام الواحد ، ونظام العامين «الدبلوم المهني ونظام البكالوريا

▪️مدرسة موط الثانوية الصناعية بنين:
نظام العام الواحد «الدبلوم المهني»: 140 درجة.
نظام العامين «الدبلوم المهني»: 145 درجة.
نظام البكالوريا: 150 درجة.

▪️مدرسة موط الثانوية الصناعية بنات:
نظام العام الواحد «الدبلوم المهني»: 140 درجة.
نظام العامين «الدبلوم المهني»: 145 درجة.
نظام البكالوريا: 150 درجة.

▪️مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة:
نظام العام الواحد «الدبلوم المهني»: 140 درجة للبنين ، 
نظام العامين «الدبلوم المهني»: 150 درجة للبنين، و170 درجة للبنات.
نظام البكالوريا: 160 درجة للبنين، و190 درجة للبنات.

▪️مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية المشتركة:
140 درجة للقبول بنظام العام الواحد  ، ونظام العامين «الدبلوم المهني»  للبنين والبنات.
نظام البكالوريا: 160 درجة للبنين و140 درجة للبنات  

▪️فصل ملحق صناعي بمدرسة بلاط الزراعية:
نظام البكالوريا: 215 درجة للبنين والبنات.

▪️فصل ملحق صناعي بمدرسة باريس الزراعية:
نظام البكالوريا: 230 درجة للبنين والبنات.

🔵 ثانيًا: المدارس التجارية بنظام الثلاث سنوات
▪️مدرسة المروة الثانوية التجارية المشتركة:
نظام العام الواحد «الدبلوم المهني»: 170 درجة للبنين والبنات.
نظام العامين «الدبلوم المهني»: 180 درجة للبنين والبنات.
نظام البكالوريا: 250 درجة للبنين والبنات.
الخدمات المسائية : 190 درجة للبنين والبنات.

▪️مدرسة موط الثانوية التجارية المشتركة:
نظام العام الواحد «الدبلوم المهني»: 240 درجة للبنين والبنات.
نظام العامين «الدبلوم المهني»: 250 درجة للبنين والبنات.
نظام البكالوريا: 250 درجة للبنين والبنات.
الخدمات المسائية : 220 درجة للبنين والبنات.

🔵 ثالثًا: المدارس الزراعية بنظام الثلاث سنوات
▪️مدرسة موط الثانوية الزراعية:
نظام العام الواحد ونظام العامين «الدبلوم المهني» ونظام البكالوريا: 140 درجة للبنين والبنات.

▪️مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية:
140 درجة للبنين والبنات نظام العام الواحد ونظام العامين ونظام البكالوريا  

▪️مدرسة بلاط الثانوية الزراعية:
150 درجة بنين وبنات نظام العام الواحد 
«الدبلوم المهني» ، 
و160درجة بنين وبنات 
نظام العامين «الدبلوم المهني» .

نظام البكالوريا
170 درجة للبنين والبنات.

▪️مدرسة باريس الثانوية الزراعية:
140 درجة للبنين والبنات, نظام العام الواحد 
نظام العامين «الدبلوم المهني» ونظام البكالوريا:

وفيما يتعلق بنظام الدبلومات المهنية للعام الواحد والعامين يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والشهادة الإعدادية المهنية، وفق القواعد المنظمة للقبول.

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