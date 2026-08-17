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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية السعودية والسودان يوقّعان وثيقة إنشاء مجلس التنسيق المشترك بين البلدين

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
أ ش أ

وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين في الرياض، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محيي الدين سالم أحمد إبراهيم، وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي - السوداني.

ويأتي إنشاء المجلس انطلاقًا من حرص البلدين على رفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما، ليكون المجلس منصة مؤسسية فاعلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، وإطارًا مؤسسيًا يجمع الجهات المعنية من الجانبين للعمل على مخرجات ملموسة من خلال مبادرات ومشاريع ومستهدفات واضحة، بما يعزز التعاون والتكامل، ويحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

في سياق متصل، ترأس الوزيران اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، حيث جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأنها .

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات .

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني

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