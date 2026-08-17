الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية 2026 .. تفاصيل تنسيق القبول والكليات المتاحة

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان الحدود الدنيا الرسمية للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2026/2027، بالتزامن مع بدء استعداد الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة للتعرف على قواعد القبول وفرص الالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المتاحة.

تنسيق القبول والكليات المتاحة

ويأتي تحديد الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية بعد اجتماع مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، تمهيدا لبدء إجراءات التقديم وفقا للقواعد والضوابط المعتمدة، وسط اهتمام واسع من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة الحد الأدنى المطلوب لكل قطاع وتخصص.

اجتماع مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية

وترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الأحد، بمقر جامعة العلمين الدولية، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور إيهاب حسنين، أمين مجلس الجامعات الخاصة، إلى جانب أعضاء المجلسين.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمنظومة القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي الجديد، وفي مقدمتها الحدود الدنيا للتقدم بمختلف الكليات والبرامج الدراسية.

تنسيق القبول والكليات المتاحة

الحد الأدنى للجامعات الخاصة والأهلية 2026

واعتمد مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى للتقدم لعدد من القطاعات، حيث تقرر تحديد الحد الأدنى لكليات الفنون والفنون التطبيقية والزراعة والتربية والآداب واللغات والترجمة والعلوم الاجتماعية والاقتصاد وإدارة الأعمال والحقوق والقانون والسياحة والفنادق والآثار عند 52% بجامعة سيناء فرع العريش.

كما بلغ الحد الأدنى للتقدم لهذه الكليات 53% بجامعة سيناء فرع القنطرة، بينما تحدد الحد الأدنى عند 53% في باقي الجامعات الخاصة، باستثناء جامعات مصر للعلوم والتكنولوجيا و6 أكتوبر وأكتوبر للعلوم الحديثة ومصر الدولية، التي يبلغ الحد الأدنى بها 56%.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

وتشمل قواعد القبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والثانوية الأزهرية، إلى جانب الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها وزارة التعليم العالي والجهات المختصة.

ومن المنتظر أن تتضمن الحدود الدنيا مختلف القطاعات والتخصصات، وعلى رأسها الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والعلوم والبرامج الإنسانية والاجتماعية، وفقا لما يتم اعتماده والإعلان عنه رسميا.

تنسيق القبول والكليات المتاحة

موعد إعلان الحدود الدنيا رسميا

وتؤكد وزارة التعليم العالي أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية في معرفة الحدود الدنيا للقبول، وعدم الانسياق وراء التوقعات أو المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويترقب الطلاب صدور البيانات الرسمية التي تتضمن تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2026/2027، بما يتيح لهم تحديد الكليات المناسبة وترتيب اختياراتهم وفقا للمجموع وشروط القبول والحدود الدنيا المقررة لكل جامعة وتخصص.