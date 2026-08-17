تتزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين مع الانتشار الواسع للخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية، حيث يعتمد المحتالون على أساليب متطورة لإقناع الضحايا بالكشف عن بياناتهم البنكية أو رموز التحقق، دون الحاجة في كثير من الأحيان إلى اختراق تقني مباشر للحسابات.

ويعتمد النصابون بصورة أساسية على ما يعرف بالهندسة الاجتماعية، من خلال استغلال ثقة الضحية أو تخويفه من تعرض حسابه للإيقاف، أو إغرائه بالحصول على جائزة مالية أو منحة، ثم دفعه إلى الإفصاح عن معلومات سرية يمكن استخدامها في تنفيذ عمليات تحويل أو سحب أموال من حسابه.

أشهر حيل سرقة الحسابات والبيانات البنكية وكيف تكشفها

طرق الاحتيال على المواطنين عبر المكالمات الهاتفية

تبدأ إحدى أكثر طرق الاحتيال شيوعا بإجراء اتصال هاتفي مع الضحية، يدعي خلاله المتصل أنه موظف في أحد البنوك أو شركات الاتصالات أو خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية.

ويحاول المحتال خلال المكالمة إقناع الضحية بوجود مشكلة في حسابه أو بطاقته البنكية، أو يخبره بفوزه بجائزة مالية، أو استحقاقه منحة حكومية، أو وجود تحويل مالي يحتاج إلى التأكيد.

وبعد كسب ثقة الضحية، يبدأ المحتال في طلب بيانات حساسة، مثل رقم البطاقة البنكية وتاريخ انتهائها أو الرقم السري، أو رمز التحقق لمرة واحدة OTP الذي يصل إلى هاتف العميل عبر رسالة نصية.

أبرز حيل النصب الإلكتروني

تتنوع الأساليب التي يستخدمها المحتالون لاستدراج المواطنين، ومن أبرزها انتحال صفة موظفي خدمة العملاء في البنوك أو تطبيقات تحويل الأموال، وإرسال رسائل تطلب تحديث البيانات البنكية أو بيانات المحافظ الإلكترونية.

كما قد يدعي المحتال أن الضحية فاز بجائزة مالية، ويطلب منه إدخال بياناته البنكية للحصول عليها، أو يخبره بوجود تحويل مالي معلق ويطلب منه تأكيد العملية باستخدام رمز التحقق.

ومن بين الأساليب المنتشرة أيضا إرسال روابط إلكترونية مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك أو شركات الدفع، بهدف سرقة بيانات تسجيل الدخول، إلى جانب تهديد العميل بإيقاف الحساب أو تجميد المحفظة إذا لم ينفذ التعليمات خلال دقائق.

أشهر حيل سرقة الحسابات والبيانات البنكية وكيف تكشفها

روابط مزيفة لسرقة البيانات

ويلجأ المحتالون في بعض الحالات إلى إنشاء صفحات إلكترونية تحمل تصميما مشابها للمواقع الرسمية، ثم إرسال روابطها إلى الضحايا عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وبمجرد دخول المستخدم إلى الصفحة المزيفة وإدخال بياناته، تصل هذه المعلومات إلى المحتال الذي يمكنه استخدامها في محاولة الدخول إلى الحساب أو تنفيذ عمليات مالية غير مصرح بها.

لذلك ينصح بعدم الضغط على أي رابط يتم إرساله بشكل مفاجئ، خاصة إذا كان يتضمن طلبا لتحديث البيانات أو تأكيد الحساب، مع ضرورة الدخول إلى التطبيقات والمواقع الرسمية من خلال القنوات المعتمدة فقط.

تحذير من مشاركة رمز OTP

وتعد مشاركة رمز التحقق OTP من أخطر الأخطاء التي قد يرتكبها العميل، إذ يمكن أن يستغل المحتال الرمز في تأكيد عملية مالية أو محاولة تسجيل دخول إلى خدمة مصرفية.

وتؤكد البنوك وشركات الدفع الإلكتروني بصورة متكررة أن بيانات البطاقات البنكية والرقم السري ورموز التحقق معلومات سرية لا يجب مشاركتها مع أي شخص عبر الهاتف أو الرسائل.

أشهر حيل سرقة الحسابات والبيانات البنكية وكيف تكشفها

كيف تحمي نفسك من عمليات النصب؟

يمكن للمواطن تقليل مخاطر التعرض للاحتيال الإلكتروني من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات الأساسية، أبرزها عدم الإفصاح عن بيانات البطاقة البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق لأي شخص، مهما كانت صفته أو الجهة التي يدعي تمثيلها.

كما يجب إنهاء أي مكالمة تثير الشك والتواصل مباشرة مع البنك أو الشركة من خلال رقم خدمة العملاء الرسمي للتأكد من حقيقة الأمر، وعدم الاعتماد على أرقام أو روابط يرسلها المتصل.

وفي حال اكتشاف محاولة احتيال أو ملاحظة أي عملية مالية غير مصرح بها، يجب سرعة التواصل مع البنك أو الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحساب والأرصدة ومنع استمرار أي معاملات مشبوهة.