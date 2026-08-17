قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان: أنباء عن هجوم يستهدف قرية المنصوري جنوب البلاد
تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ «خلية النزهة الإرهابية» لهذا السبب
نجم برشلونة السابق يستثمر في الشطرنج
أشهر حيل سرقة الحسابات والبيانات البنكية وكيف تكشفها
تصعيد خطير في الجنوب.. اليونيفيل ترفض رفع الأعلام الإسرائيلية على طريق لبناني
القبض على المتهم بهدم سور منزل في الواحات
أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء .. جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب ممنوعات | صور
مصرع عريس قبل زفافه بساعات .. انقلاب سيارته داخل ترعة بكفر الشيخ | صور
رئيس الصين يقدم تعازيه لنظيره الإندونيسي في ضحايا الزلزال
تراجع أسعار القمح لجني الأرباح وسط مخاوف من تعطل صادرات البحر الأسود
نتنياهو يواجه كوشنر : لا دولة فلسطينية .. ويهاجم لقاءه بقيادة حماس
الحكومة: الخميس 27 أغسطس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي بدلاً من الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أشهر حيل سرقة الحسابات والبيانات البنكية وكيف تكشفها

أشهر حيل سرقة الحسابات والبيانات البنكية وكيف تكشفها
أشهر حيل سرقة الحسابات والبيانات البنكية وكيف تكشفها
محمد غالي

تتزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين مع الانتشار الواسع للخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية، حيث يعتمد المحتالون على أساليب متطورة لإقناع الضحايا بالكشف عن بياناتهم البنكية أو رموز التحقق، دون الحاجة في كثير من الأحيان إلى اختراق تقني مباشر للحسابات.

ويعتمد النصابون بصورة أساسية على ما يعرف بالهندسة الاجتماعية، من خلال استغلال ثقة الضحية أو تخويفه من تعرض حسابه للإيقاف، أو إغرائه بالحصول على جائزة مالية أو منحة، ثم دفعه إلى الإفصاح عن معلومات سرية يمكن استخدامها في تنفيذ عمليات تحويل أو سحب أموال من حسابه.

أشهر حيل سرقة الحسابات والبيانات البنكية وكيف تكشفها

طرق الاحتيال على المواطنين عبر المكالمات الهاتفية

تبدأ إحدى أكثر طرق الاحتيال شيوعا بإجراء اتصال هاتفي مع الضحية، يدعي خلاله المتصل أنه موظف في أحد البنوك أو شركات الاتصالات أو خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية.

ويحاول المحتال خلال المكالمة إقناع الضحية بوجود مشكلة في حسابه أو بطاقته البنكية، أو يخبره بفوزه بجائزة مالية، أو استحقاقه منحة حكومية، أو وجود تحويل مالي يحتاج إلى التأكيد.

وبعد كسب ثقة الضحية، يبدأ المحتال في طلب بيانات حساسة، مثل رقم البطاقة البنكية وتاريخ انتهائها أو الرقم السري، أو رمز التحقق لمرة واحدة OTP الذي يصل إلى هاتف العميل عبر رسالة نصية.

أبرز حيل النصب الإلكتروني

تتنوع الأساليب التي يستخدمها المحتالون لاستدراج المواطنين، ومن أبرزها انتحال صفة موظفي خدمة العملاء في البنوك أو تطبيقات تحويل الأموال، وإرسال رسائل تطلب تحديث البيانات البنكية أو بيانات المحافظ الإلكترونية.

كما قد يدعي المحتال أن الضحية فاز بجائزة مالية، ويطلب منه إدخال بياناته البنكية للحصول عليها، أو يخبره بوجود تحويل مالي معلق ويطلب منه تأكيد العملية باستخدام رمز التحقق.

ومن بين الأساليب المنتشرة أيضا إرسال روابط إلكترونية مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك أو شركات الدفع، بهدف سرقة بيانات تسجيل الدخول، إلى جانب تهديد العميل بإيقاف الحساب أو تجميد المحفظة إذا لم ينفذ التعليمات خلال دقائق.

أشهر حيل سرقة الحسابات والبيانات البنكية وكيف تكشفها

روابط مزيفة لسرقة البيانات

ويلجأ المحتالون في بعض الحالات إلى إنشاء صفحات إلكترونية تحمل تصميما مشابها للمواقع الرسمية، ثم إرسال روابطها إلى الضحايا عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وبمجرد دخول المستخدم إلى الصفحة المزيفة وإدخال بياناته، تصل هذه المعلومات إلى المحتال الذي يمكنه استخدامها في محاولة الدخول إلى الحساب أو تنفيذ عمليات مالية غير مصرح بها.

لذلك ينصح بعدم الضغط على أي رابط يتم إرساله بشكل مفاجئ، خاصة إذا كان يتضمن طلبا لتحديث البيانات أو تأكيد الحساب، مع ضرورة الدخول إلى التطبيقات والمواقع الرسمية من خلال القنوات المعتمدة فقط.

تحذير من مشاركة رمز OTP

وتعد مشاركة رمز التحقق OTP من أخطر الأخطاء التي قد يرتكبها العميل، إذ يمكن أن يستغل المحتال الرمز في تأكيد عملية مالية أو محاولة تسجيل دخول إلى خدمة مصرفية.

وتؤكد البنوك وشركات الدفع الإلكتروني بصورة متكررة أن بيانات البطاقات البنكية والرقم السري ورموز التحقق معلومات سرية لا يجب مشاركتها مع أي شخص عبر الهاتف أو الرسائل.

أشهر حيل سرقة الحسابات والبيانات البنكية وكيف تكشفها

كيف تحمي نفسك من عمليات النصب؟

يمكن للمواطن تقليل مخاطر التعرض للاحتيال الإلكتروني من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات الأساسية، أبرزها عدم الإفصاح عن بيانات البطاقة البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق لأي شخص، مهما كانت صفته أو الجهة التي يدعي تمثيلها.

كما يجب إنهاء أي مكالمة تثير الشك والتواصل مباشرة مع البنك أو الشركة من خلال رقم خدمة العملاء الرسمي للتأكد من حقيقة الأمر، وعدم الاعتماد على أرقام أو روابط يرسلها المتصل.

وفي حال اكتشاف محاولة احتيال أو ملاحظة أي عملية مالية غير مصرح بها، يجب سرعة التواصل مع البنك أو الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحساب والأرصدة ومنع استمرار أي معاملات مشبوهة.

الاحتيال الإلكتروني المحافظ الإلكترونية أشهر حيل سرقة الحسابات والبيانات البنكية وكيف تكشفها أشهر حيل سرقة الحسابات والبيانات البنكية الاحتيال محاولة احتيال اكتشاف محاولة احتيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

شقق الايجار التمليكي

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي في 11 منطقة.. الشروط والمحافظات المستهدفة

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل.. وحقيقة تغيير اسمها

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

بالصور

طريقة عمل الريش المشوية في حلة الضغط.. وصفة سهلة ولحم طري بطعم شهي

ريش مشوية
ريش مشوية
ريش مشوية

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد