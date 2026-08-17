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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سرقة مدرسة تعليم فني بالقليوبية في ظروف غامضة.. وحالة استنفار بالمديرية

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
إبراهيم الهواري

فتحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحقيق موسع في واقعة سرقة إحدى مدارس التعليم الفني بالمحافظة، بعد اكتشاف اختفاء عدد من محتويات المدرسة، من بينها شبابيك وأجهزة، في واقعة أثارت حالة من الاستنفار داخل الإدارة التعليمية والجهات المعنية.


وبدأت الجهات المختصة فحص المدرسة للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد توقيت حدوثها، مع إجراء حصر شامل للمفقودات والتلفيات التي لحقت بمبنى المدرسة ومحتوياتها، ومراجعة جميع الأماكن التي تعرضت للسرقة، خاصة الفصول والمعامل والمخازن.


وتتابع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية نتائج الفحص والتحقيقات، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات المنشآت التعليمية، باعتبارها أصولًا مخصصة لخدمة الطلاب ودعم العملية التعليمية.


وتعمل الجهات المعنية على إعداد حصر دقيق للأجهزة والمستلزمات التي تم الاستيلاء عليها، إلى جانب تحديد حجم التلفيات الناتجة عن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.


وأكدت مصادر تعليمية أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف جميع تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات، مشيرة إلى أن أي تقصير يثبت من خلال التحقيقات سيتم التعامل معه وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.


وتواصل الأجهزة المختصة أعمالها داخل المدرسة، بالتزامن مع متابعة المديرية للموقف، لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الواقعة، مع العمل على تأمين محتويات المدرسة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

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