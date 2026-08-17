حملات تموينية بالقليوبية تضبط 78 مخالفة.. والتحفظ على 244 بطاقة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين ومدير المديرية، وبمتابعة المهندسة أمل عبدالقوي، وكيلة المديرية.



وأسفرت الحملات، التي شملت مناطق طوخ وقها وشبين القناطر وبنها وقليوب وشرق شبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة والمناطق التابعة لها، عن تحرير 78 مخالفة تموينية متنوعة، إلى جانب ضبط 244 بطاقة تموينية ذكية داخل أحد المخابز البلدية بناحية أجهور الكبرى.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تمكنت الحملات من تحرير 57 مخالفة، تنوعت بين 14 محضرًا لنقص وزن الخبز، و15 محضرًا لعدم الالتزام باشتراطات النظافة، و7 محاضر لعدم وجود قائمة، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، بالإضافة إلى 8 محاضر للغلق أثناء مواعيد العمل، و3 محاضر لعدم مطابقة الخبز للمواصفات، و4 محاضر لعدم وجود سجل، فضلًا عن تحرير تقرير بشأن التصرف في 4 شكاير دقيق.

كما أسفرت الحملات في مجال الأنشطة التموينية والتجارية عن تحرير 21 مخالفة، شملت 16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار والأوزان، و4 محاضر وتقارير غلق، بالإضافة إلى تقرير لعدم وجود لوحة بيانات خاصة بمشروع جمعيتي.

وفي أبرز الضبطيات، تمكنت الحملة من ضبط أحد المخابز البلدية بناحية أجهور الكبرى بعد العثور على 244 بطاقة تموينية ذكية بحوزته، حيث تم التحفظ على البطاقات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مديرية تموين القليوبية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأنشطة التموينية والتجارية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، وضبط المخالفات، والحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وناشدت المديرية المواطنين ضرورة الحصول على بون صرف الخبز، والتأكد من وزن الرغيف ومطابقته للمواصفات، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528 أو عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة.