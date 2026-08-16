هجبلك تليفون.. حبس المتهم باستدراج طفل للشقة بغرض التعدى عليه بالقليوبية

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة إستدراج طفل للشقة محل إقامته بذات العقار بغرض التعدى عليه بالقليوبية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على التصوير من قيام أحد جيرانها بإستدراج طفل للشقة محل إقامته بذات العقار بغرض التعدى عليه بالقليوبية.

حلوى وهاتف محمول

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الخانكة من (شخصين وبرفقتهما نجليهما) بقيام أحد الأشخاص بإستدراج نجليهما للشقة محل سكنه بدعوى شراء بعض المستلزمات لهما "حلوى وهاتف محمول" بغرض التعدى عليهما جنسياً.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وبإستدعاء القائمة على النشر "شاهدة إحدى الواقعتين"أيدت ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.