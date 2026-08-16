من هدف الزمالك إلى القميص الأحمر.. ماذا قدم توفيق محمد قبل الانتقال إلى الأهلي؟

حسم النادي الأهلي صفقة جديدة لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم المقبل بعدما أعلن التعاقد مع توفيق محمد الظهير الأيسر لفريق بتروجت لمدة 5 مواسم في خطوة تستهدف تعزيز الجبهة اليسرى خصوصًا في ظل حاجة الفريق إلى بدائل جديدة بهذا المركز.

ويبلغ توفيق محمد من العمر 26 عامًا وهو من مواليد 1 يناير 2000 ويلعب في مركز الظهير الأيسر كما يستطيع شغل أدوار هجومية أخرى وفقًا لبيانات مواقع الإحصائيات المتخصصة.

وتأتي الصفقة بعد سنوات قضاها اللاعب داخل صفوف بتروجت بدأها في 2022 قادمًا من أكاديمية عجمان الإماراتية في صفقة انتقال حر قبل أن يتحول تدريجيًا إلى أحد العناصر الموجودة في حسابات الفريق البترولي.

توفيق محمد.. من عجمان إلى بتروجت

بدأت قصة توفيق محمد مع بتروجت في صيف 2022 عندما انتقل إلى النادي قادمًا من أكاديمية عجمان الإماراتية ضمن مجموعة من الصفقات التي أبرمها الفريق استعدادًا لموسم 2022-2023.

وكان بتروجت وقتها يستعد لمواصلة المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز قبل أن ينجح النادي في استكمال مشواره والوصول إلى دوري الأضواء ليحصل توفيق محمد على فرصة الظهور في مستويات أعلى من المنافسة.

ومنذ انضمامه إلى بتروجت أصبح اللاعب جزءًا من مشروع النادي وواصل التطور حتى جذب اهتمام عدد من أندية الدوري المصري قبل أن يدخل الأهلي على خط المفاوضات ويحسم الصفقة لصالحه.

ماذا قدم توفيق محمد في موسم 2025-2026؟

على مستوى الموسم الأخير تكشف أرقام توفيق محمد عن لاعب يعتمد عليه في مركز الظهير الأيسر أكثر من كونه ظهيرًا صاحب أرقام هجومية ضخمة.

ووفق بيانات FotMob شارك اللاعب في 23 مباراة بالدوري المصري الممتاز بدأ 21 منها بإجمالي 1904 دقائق وسجل هدفًا واحدًا وصنع هدفًا فيما بلغ تقييمه 7.02 .

وبالتالي فإن القيمة الأساسية لتوفيق محمد لا تبدو في تسجيل الأهداف وصناعتها وإنما في قدرته على القيام بواجبات مركز الظهير الأيسر والمشاركة بصورة منتظمة مع بتروجت.

هدف في شباك الزمالك.. أبرز لحظاته الهجومية

ورغم ندرة مساهماته التهديفية فإن توفيق محمد ترك بصمة بارزة في مواجهة الزمالك بكأس رابطة الأندية المصرية في مارس 2025.

وسجل اللاعب هدف بتروجت الأول في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البترولي على الزمالك بنتيجة 2-1 بعدما استغل تمريرة رشاد المتولي وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء ليضع فريقه في المقدمة.

وكان الهدف بمثابة واحدة من أبرز اللحظات الهجومية في مسيرة اللاعب مع بتروجت خاصة أنه جاء أمام الزمالك وفي مباراة انتهت بانتصار الفريق البترولي.

ولم يكن الهدف مجرد مساهمة هجومية عابرة إذ كان أول أهداف توفيق محمد في ذلك الموسم قبل أن يواصل الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيسر.

إجمالي مسيرته مع بتروجت

وعلى مدار تجربته مع بتروجت خاض توفيق محمد عددًا كبيرًا من المباريات في مختلف البطولات بعدما أصبح أحد العناصر المرتبطة بالفريق منذ انتقاله إليه في 2022 وشارك مع بتروجت إلى 55 مباراة في مختلف المسابقات.

وخلال هذه الفترة نجح اللاعب في تسجيل هدفه الأبرز أمام الزمالك في كأس الرابطة كما قدم عددًا محدودًا من التمريرات الحاسمة وهو أمر طبيعي نسبيًا بالنسبة لظهير يعتمد في المقام الأول على أداء الأدوار الدفاعية والمساندة الهجومية.

أرقام توفيق محمد تكشف طبيعة الصفقة

وبالنظر إلى أرقامه فإن الأهلي لا يتعاقد مع ظهير أيسر بهدف الحصول على لاعب صاحب معدلات تهديفية مرتفعة وإنما يبحث عن عنصر قادر على توفير الاستقرار والبدائل في مركز الظهير الأيسر.

وتشير بيانات FotMob إلى أن اللاعب يمتلك قدمًا يسرى ويُصنف مركزه الأساسي كظهير أيسر مع إمكانية استخدامه في أدوار أخرى على الجبهة أو في وسط الملعب الهجومي. كما سجل الموقع تقييمًا بلغ 7.02 له في الدوري المصري خلال موسم 2025/ 2026.

وهذه المرونة قد تمنحه فرصة أكبر في حسابات الجهاز الفني خاصة أن المباريات الكثيرة التي يخوضها الأهلي محليًا وقاريًا تتطلب وجود أكثر من لاعب قادر على شغل المركز نفسه.

لماذا تحرك الأهلي لضم توفيق محمد؟

يأتي تعاقد الأهلي مع توفيق محمد في إطار البحث عن حلول جديدة للجبهة اليسرى خاصة مع إصابة يوسف بلعمري وحاجة الفريق إلى خيارات إضافية قبل بداية الموسم الجديد.

كما أن الصفقة تبدو مرتبطة برغبة الجهاز الفني في زيادة المنافسة داخل قائمة الفريق بدلًا من الاعتماد على لاعب واحد في مركز حساس يمتد تأثيره إلى البناء الهجومي والتغطية الدفاعية.

ويملك توفيق محمد ميزة أخرى تتمثل في معرفته الجيدة بأجواء الدوري المصري بعدما خاض تجارب ومباريات عديدة على مستوى المسابقة وهو ما قد يساعده على التأقلم سريعًا مع متطلبات اللعب بقميص الأهلي.

الأهلي لم يكن النادي الوحيد المهتم باللاعب

ولم تبدأ علاقة توفيق محمد بالأهلي مع الإعلان الرسمي عن الصفقة إذ سبق أن ارتبط اسمه بالقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وكانت تقارير وتصريحات صحفية قد أشارت إلى وجود اهتمام من الأهلي باللاعب كما تحدث توفيق محمد بنفسه في أكتوبر 2025 عن رغبته في ارتداء القميص الأحمر مؤكدًا استعداده لتقديم كل ما لديه حال إتمام الانتقال.

كما أشارت تقارير أخرى إلى وجود اهتمام من الزمالك وبيراميدز باللاعب خلال الفترة الماضية وهو ما يعكس أن الظهير الأيسر نجح في جذب أنظار أكثر من نادٍ في الدوري المصري بعد ظهوره مع بتروجت.