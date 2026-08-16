قافلة طبية بنادي الرياضات البحرية لتقديم خدمات 100 يوم صحة وتنظيم الأسرة بالمجان

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر قافلة طبية وتوعوية بنادي الرياضات البحرية، بالتعاون مع إدارة النادي والمجلس القومي للمرأة، لتقديم حزمة من الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية المجانية لأعضاء ورواد النادي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وشهدت القافلة حضور الدكتور إسماعيل العربي، الذي تابع الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه هاني حمد، عضو مجلس إدارة النادي، وابتسام، مقررة المرأة بمجلس إدارة النادي، والدكتورة مروة حمدي، مدير إدارة تنمية الأسرة.

وتضمنت القافلة خدمات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، والتي شملت قياس ضغط الدم ونسبة السكر، وإجراء تحاليل وظائف الكلى، إلى جانب تقديم الفحوصات والخدمات الطبية اللازمة بالمجان.

كما جرى تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال العيادات المتنقلة، والتي تضمنت المشورة الأسرية والكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، تحت إشراف الدكتورة شيماء عبد الحافظ والدكتورة هبة محمد علي.

وشملت الفعاليات كذلك متابعة نمو وتطور الأطفال من رواد النادي، مع تقديم التوعية اللازمة بأهمية المتابعة الدورية والاكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية والتعامل معها في الوقت المناسب.

كما تضمنت القافلة عددًا من الندوات التوعوية حول المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المجانية التي توفرها الدولة، إلى جانب التوعية بأهمية المباعدة بين الولادات، والمشورة الأسرية، ومتابعة صحة الطفل ونموه، والاكتشاف المبكر للأمراض.

وحرص الدكتور إسماعيل العربي والدكتورة مروة حمدي خلال الفعاليات على متابعة مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من حصول المواطنين عليها بالمجان، مع التأكيد على جودة الأداء وحسن التعامل مع المترددين.

وتأتي القافلة ضمن جهود مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر للتوسع في تقديم الخدمات الطبية خارج المنشآت الصحية، والوصول بالخدمات الوقائية والعلاجية والتوعوية إلى المواطنين في أماكن تجمعاتهم، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة.