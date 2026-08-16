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صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد غلق القيد.. 8 أسماء جديدة وحسم صفقة للشتاء | التفاصيل كاملة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد غلق القيد.. 8 أسماء جديدة وحسم صفقة للشتاء | التفاصيل كاملة

صفقات الأهلي
صفقات الأهلي
محمود أحمد

أغلق النادي الأهلي ملف الانتقالات الصيفية رسميًا بعد انتهاء فترة القيد الصيفي لأندية الدوري المصري عند منتصف ليل السبت ليبدأ الفريق مرحلة جديدة من التحضير للموسم الكروي الجديد وسط طموحات كبيرة بالمنافسة على جميع البطولات التي تنتظره محليًا وقاريًا.

وحرص الأهلي خلال فترة الانتقالات على تنفيذ احتياجات الجهاز الفني وإعادة بناء عدد من مراكز الفريق من خلال إبرام مجموعة من الصفقات التي تستهدف زيادة الخيارات المتاحة داخل القائمة ورفع مستوى المنافسة بين اللاعبين.

ومع إغلاق باب القيد أصبح شكل قائمة الأهلي الجديدة أكثر وضوحًا بعدما حسم النادي عددًا من التعاقدات إلى جانب الاتفاق مع صفقة جديدة على أن يتم تفعيلها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يحسم 8 صفقات في الميركاتو الصيفي

نجح الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية في إتمام التعاقد مع 8 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في مراكز مختلفة وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات القائمة.

وجاءت تعاقدات الأهلي الصيفية على النحو التالي:

سفيان بن جديدة

منصف بقرار

محمود صلاح

أقطاي عبد الله

علي محمود

أكرم توفيق

توفيق محمد 

إلى جانب الصفقة التي تم الاتفاق على تفعيلها لاحقًا مع محمد عبد الناصر لاعب المقاولون العرب الذى تم الاتفاق مع ادارة المقاولون على استمرار اللاعب حتى شهر يناير المقبل .

وتنوعت تعاقدات الأهلي بين لاعبين يستهدف الفريق الاستفادة من خبراتهم بصورة مباشرة وعناصر أخرى تمثل استثمارًا للمستقبل بما يتناسب مع سياسة النادي في بناء قائمة قادرة على التعامل مع كثافة المباريات خلال الموسم.

محمد عبد الناصر.. صفقة مؤجلة إلى الشتاء

ولم يتوقف تحرك الأهلي عند الصفقات التي تم قيدها خلال فترة الانتقالات الصيفية إذ أنهى النادي اتفاقه مع محمد عبد الناصر لاعب المقاولون العرب.

لكن الصفقة لن تدخل حيز التنفيذ خلال الموسم الحالي بعدما اتفق الطرفان على تفعيل العقد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويمنح هذا الاتفاق الأهلي فرصة لإضافة عنصر جديد إلى قائمته في يناير وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني وما ستكشف عنه الأشهر الأولى من الموسم.

صفقات متنوعة لتلبية احتياجات الفريق

وتأتي تعاقدات الأهلي في إطار خطة تستهدف التعامل مع موسم شديد الازدحام في ظل مشاركة الفريق في أكثر من بطولة وما يترتب على ذلك من ضرورة امتلاك قائمة كبيرة وقوية من اللاعبين.

ولا تقتصر أهمية الصفقات الجديدة على تدعيم التشكيل الأساسي فقط وإنما تمتد إلى توفير بدائل جاهزة في مختلف المراكز خاصة أن الفريق سيكون مطالبًا بخوض عدد كبير من المباريات خلال فترة زمنية قصيرة.

ومن المنتظر أن تمنح العناصر الجديدة الجهاز الفني مساحة أكبر للمداورة بين اللاعبين وتقليل تأثير الإصابات والإيقافات والإجهاد خصوصًا مع المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

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