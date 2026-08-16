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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف خطة الأهلي الجديدة مع المواهب وقطاع الناشئين

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، عن استراتيجية النادي الأهلي في التعامل مع المواهب الشابة، سواء من خلال تطوير قطاع الناشئين أو التعاقد مع أبرز العناصر الواعدة في الأندية الأخرى.

وأوضح فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الحديث عن تعاقد الأهلي مع المواهب الشابة لا يعني إهمال قطاع الناشئين بالنادي، مؤكدًا أن القطاع يشهد خطة جديدة لتطويره على مختلف المستويات.

وقال فارس إن خطة تطوير قطاع الناشئين في الأهلي تشمل تطوير طريقة اختيار اللاعبين خلال الاختبارات، إلى جانب تأهيل الناشئين فنيًا وبدنيًا، مع الاهتمام بالتغذية والتعليم، بما يهدف إلى إعداد أجيال جديدة قادرة على الوصول إلى الفريق الأول.

وأشار إلى أن الأهلي نجح خلال الفترة الأخيرة في تصعيد مواهب مميزة إلى أندية أوروبية، من بينها حمزة عبد الكريم الذي انتقل إلى برشلونة، وبلال عطية الذي انضم إلى راسينغ الإسباني.

وعلى مستوى الفريق الأول، أكد محمد فارس أن هناك تغييرًا واضحًا في سياسة منح الفرص للاعبين الشباب خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى وجود عدد من العناصر صغيرة السن ضمن قائمة الفريق، من بينهم إبراهيم عادل صاحب الـ20 عامًا، وكاباكا صاحب الـ21 عامًا، ومحمد عبدالله صاحب الـ20 عامًا، وعمر معوض صاحب الـ19 عامًا، ومحمد رأفت صاحب الـ21 عامًا.

وأضاف أن المدير الفني عموتة يتمسك بوجود هؤلاء اللاعبين ومنحهم الفرصة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد لاعبي الفريق الأول من ناشئي الأهلي وصل إلى 11 لاعبًا، وهو رقم وصفه بأنه الأكبر منذ فترة طويلة.

محمد فارس: الأهلي لا يجب أن يتوقف عن ضم المواهب

وتطرق فارس إلى تعاقد الأهلي مع المواهب الشابة من خارج قطاع الناشئين، مؤكدًا أن تطوير القطاع لا يتعارض مع البحث عن أفضل العناصر في الدوري المصري.

واستشهد بما يفعله برشلونة، رغم امتلاكه واحدة من أكبر أكاديميات الناشئين في العالم، حيث نجح النادي الإسباني في ضم حمزة عبد الكريم من الأهلي، رغم عدم مشاركته مع الفريق الأول، مشيرًا إلى أن الأندية الكبرى تبحث باستمرار عن المواهب في مختلف الأسواق.

وأوضح أن الأهلي تعامل مع صفقة محمد عبد الناصر وفق رؤية مستقبلية، بعدما رأى الجهاز الفني والإدارة أنه موهبة قد لا يحتاجها الفريق في الوقت الحالي، في ظل عدم إمكانية قيده ضمن قائمة الـ30 لاعبًا.

وأشار إلى أن الأهلي فضل حسم الصفقة مبكرًا بدلًا من الانتظار حتى يناير أو نهاية الموسم، خوفًا من دخول أندية أخرى في المنافسة على اللاعب، أو ارتفاع قيمته حال تألقه.

وبحسب فارس، فإن الأهلي نجح في إتمام الصفقة مقابل مبلغ مناسب، مع

الإعلامي محمد فارس الأهلي النادي الأهلي راسينغ الإسباني المدير الفني عموتة صفقة محمد عبد الناصر

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