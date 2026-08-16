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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبر سار لجماهير الأهلي .. 5 نجوم بالفريق على أعتاب تجديد عقودهم

الأهلي
الأهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تطورات جديدة في ملف تجديد وتعديل عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل رغبة الإدارة في حسم هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كريم رمزي خلال برنامجه «من القاهرة» عبر قناة أون سبورت، أن ملف تجديد عقود لاعبي الأهلي يضم 5 أسماء، هي: مصطفى شوبير، وإمام عاشور، ومروان عطية، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تسعى لحسم موقف هؤلاء اللاعبين قبل يوم 20 أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن هذا الموعد يرتبط ببدء الأهلي في تجهيز وتحويل نسبة الـ25% من مقدم عقود الموسم الجديد للاعبيه، حيث ترغب الإدارة في أن يحصل كل لاعب من الأسماء التي سيتم تعديل عقودها على النسبة المقررة وفقًا لقيمة عقده الجديد، وليس بالقيمة المالية القديمة.

وأضاف كريم رمزي أن الساعات التي تلي مباراة الأهلي أمام برشلونة قد تشهد الإعلان عن تجديد أو تمديد عقود أكثر من لاعب ضمن القائمة، في ظل تحركات إدارة النادي لإنهاء هذا الملف قبل الموعد المحدد.

وكشف الإعلامي أن إمام عاشور قد يكون أول اللاعبين الذين يتم تعديل رواتبهم وتمديد عقودهم، خاصة في ظل طلب اللاعب تحسين عقده خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الأهلي لا يمانع في تحسين عقد إمام عاشور، لكنه اشترط في المقابل تمديد مدة التعاقد، وهو ما يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وتواصل إدارة الأهلي العمل على ملف عقود اللاعبين بهدف الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق، إلى جانب وضع هيكل مالي مناسب للعقود بما يتماشى مع سياسة النادي واحتياجاته خلال المرحلة المقبلة.

النادي الأهلي تجديد العقود معسكر الاهلي الموسم الجديد

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