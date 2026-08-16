قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو إشتريت شقة وإكتشفت أن صاحبها القديم كان يسرق كهرباء.. هل تتحمل المسؤولية؟
محمد رمضان يكشف كواليس حفله الأخير في الساحل .. ويعلن عن موعد حفله المقبل
موعد مباراة ريال مدريد وشالكه الودية .. والقنوات الناقلة
اول مباراة لميسي بعد وفاة والده.. إنتر ميامي يخسر برباعية أمام ناشفيل بالدوري الأمريكي
هل يجوز الطلاق والزواج العرفي للحصول على معاش الأب؟ .. شوقي علام يحسم الجدل
رحيل بيزيرا يمنح موهبة الزمالك فرصة ذهبية للمشاركة مع الفريق الأول | تفاصيل
خبر سار لجماهير الأهلي .. 5 نجوم بالفريق على أعتاب تجديد عقودهم
كريم رمزي يكشف حقيقة تحرك يوفنتوس لضم مصطفى شوبير
أحمد بحر يكشف لـ «صدى البلد» مُفاجآت ألبوم بلاك تيما الجديد | فيديو
خالد جاد الله: الأهلي لن يقف عند إمام عاشور .. وأوافق على بيعه
وزير التعليم يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي يكشف حقيقة تحرك يوفنتوس لضم مصطفى شوبير

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن دخول مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دائرة اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي، في ظل بحث النادي عن حارس مرمى جديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كريم رمزي خلال برنامجه «من القاهرة» عبر قناة أون سبورت أن الأهلي لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي أو شفهي من يوفنتوس بشأن مصطفى شوبير، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال في مرحلة الاستفسار وجس النبض، ولا يمكن اعتباره عرضًا رسميًا أو خطوة متقدمة نحو انتقال اللاعب.

وأشار إلى أن بداية اهتمام يوفنتوس بالحارس المصري جاءت بعدما تواصل أشخاص يعملون مع النادي الإيطالي مع مدرب أجنبي سبق له العمل في الأهلي، للاستفسار عن مستوى مصطفى شوبير، وطريقة التواصل معه أو مع وكيله، باعتباره أحد الأسماء الموجودة ضمن القائمة المختصرة للحراس المرشحين.

وأكد كريم رمزي أن اهتمام يوفنتوس بمصطفى شوبير بدأ منذ ساعات قليلة، وربما يكون مرتبطًا أيضًا بانتشار التقارير التي تحدثت عن اهتمام نادي كومو الإيطالي بالتعاقد مع حارس الأهلي.

وشدد الإعلامي على أن ما يحدث حتى الآن لا يتجاوز مرحلة الاستفسار وجس النبض، ولا يعني أن مصطفى شوبير اقترب من الانتقال إلى يوفنتوس، موضحًا أن الخطوة الفعلية تبدأ حال وصول عرض رسمي إلى النادي الأهلي.

وفي حال وصول عرض رسمي، ستقوم إدارة الأهلي بدراسته من الناحية المالية والفنية، إلى جانب تقييم احتياجات الفريق ومدى إمكانية الاستغناء عن الحارس، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل مصطفى شوبير.

ويبحث يوفنتوس عن حارس مرمى جديد بناءً على رغبة المدير الفني لوتشيانو سباليتي، ويأتي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، ضمن أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق الإيطالي، إلا أن صعوبة التفاوض مع ناديه وارتفاع القيمة المالية المتوقعة للصفقة دفعا يوفنتوس إلى دراسة عدد من البدائل.

كما كان الحارس الياباني زيون سوزوكي، لاعب بارما الإيطالي، ضمن حسابات النادي، قبل تعثر إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وهو ما فتح الباب أمام دراسة أسماء أخرى، من بينها مصطفى شوبير.

مصطفى شوبير الأهلي عروض الاحتراف كريم رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

قطر

قطر ترد على إيران: لا احتجاز لثلاثة طيارين.. وهذه تفاصيل الواقعة

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

نظام الإعاشة الجديد للعمرة

تفاصيل نظام الإعاشة الجديد للعمرة.. ماذا سيدفع المصريون قبل السفر؟

الأهلي

قائمة الراحلين عن الأهلي في ميركاتو الصيف

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

ترشيحاتنا

الرحلات النيلية

أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم السبت 16-8-2026

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد: نائب المحافظ يتابع سير العمل بمنظومة تقنين الأراضي.. ومصرع شاب غرقًا داخل بركة ري بالفرافرة

جهود متنوعة

أخبار أسوان : فعاليات لشارع الفن .. وتمكين المرأة .. وحملات للنظافة العامة .. واحتفالية لوفاء النيل

بالصور

لوك كاجوال.. شيري عادل تستعرض رشاقتها

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فستان أنيق.. هنا الزاهد تبهر متابعيها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد