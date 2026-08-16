كريم رمزي يكشف حقيقة تحرك يوفنتوس لضم مصطفى شوبير

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن دخول مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دائرة اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي، في ظل بحث النادي عن حارس مرمى جديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كريم رمزي خلال برنامجه «من القاهرة» عبر قناة أون سبورت أن الأهلي لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي أو شفهي من يوفنتوس بشأن مصطفى شوبير، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال في مرحلة الاستفسار وجس النبض، ولا يمكن اعتباره عرضًا رسميًا أو خطوة متقدمة نحو انتقال اللاعب.

وأشار إلى أن بداية اهتمام يوفنتوس بالحارس المصري جاءت بعدما تواصل أشخاص يعملون مع النادي الإيطالي مع مدرب أجنبي سبق له العمل في الأهلي، للاستفسار عن مستوى مصطفى شوبير، وطريقة التواصل معه أو مع وكيله، باعتباره أحد الأسماء الموجودة ضمن القائمة المختصرة للحراس المرشحين.

وأكد كريم رمزي أن اهتمام يوفنتوس بمصطفى شوبير بدأ منذ ساعات قليلة، وربما يكون مرتبطًا أيضًا بانتشار التقارير التي تحدثت عن اهتمام نادي كومو الإيطالي بالتعاقد مع حارس الأهلي.

وشدد الإعلامي على أن ما يحدث حتى الآن لا يتجاوز مرحلة الاستفسار وجس النبض، ولا يعني أن مصطفى شوبير اقترب من الانتقال إلى يوفنتوس، موضحًا أن الخطوة الفعلية تبدأ حال وصول عرض رسمي إلى النادي الأهلي.

وفي حال وصول عرض رسمي، ستقوم إدارة الأهلي بدراسته من الناحية المالية والفنية، إلى جانب تقييم احتياجات الفريق ومدى إمكانية الاستغناء عن الحارس، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل مصطفى شوبير.

ويبحث يوفنتوس عن حارس مرمى جديد بناءً على رغبة المدير الفني لوتشيانو سباليتي، ويأتي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، ضمن أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق الإيطالي، إلا أن صعوبة التفاوض مع ناديه وارتفاع القيمة المالية المتوقعة للصفقة دفعا يوفنتوس إلى دراسة عدد من البدائل.

كما كان الحارس الياباني زيون سوزوكي، لاعب بارما الإيطالي، ضمن حسابات النادي، قبل تعثر إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وهو ما فتح الباب أمام دراسة أسماء أخرى، من بينها مصطفى شوبير.