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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحيل بيزيرا يمنح موهبة الزمالك فرصة ذهبية للمشاركة مع الفريق الأول | تفاصيل

بيزيرا والتقي
بيزيرا والتقي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن أحد الحلول التي قد يلجأ إليها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، حال رحيل البرازيلي خوان بيزيرا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال كريم رمزي، خلال برنامج «من القاهرة» عبر قناة أون سبورت، إن الجهاز الفني للزمالك قد يعتمد على حسام عاشور التقي، لاعب فريق 2007 بالنادي، حال رحيل بيزيرا.

وأوضح أن حسام عاشور التقي يُعد من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالزمالك، وقد يحصل على فرصة مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد، في ظل احتمالية رحيل اللاعب البرازيلي.

ويواصل الزمالك استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره الحالي، حيث خاض الفريق تدريباته على ملعب النادي بالعاصمة الجديدة، وسط غياب عدد من اللاعبين.

وشهد مران الزمالك استمرار غياب البرازيلي خوان بيزيرا، في ظل عدم حسم موقفه النهائي مع الفريق خلال الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في عدد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، إلى جانب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتترقب جماهير الزمالك حسم ملف خوان بيزيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن رحيله قد يمنح الجهاز الفني فرصة لتصعيد أحد أبرز مواهب قطاع الناشئين، وعلى رأسهم حسام عاشور التقي.

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