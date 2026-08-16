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موعد مباراة ريال مدريد وشالكه الودية .. والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وشالكه الودية .. والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة ودية جديدة، مساء اليوم الأحد، أمام نظيره شالكه الألماني، ضمن برنامج الفريق التحضيري للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تحقيق أكبر استفادة فنية من المواجهة، والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ملعب مباراة ريال مدريد وشالكه

ويحتضن ملعب «فيلتينس آرينا» المواجهة الودية المرتقبة بين ريال مدريد وشالكه، في لقاء يسعى خلاله الفريق الإسباني إلى مواصلة تحضيراته للموسم الجديد، بينما يأمل الفريق الألماني في الاستفادة من اختبار قوي أمام أحد أبرز الأندية الأوروبية.

وخاض ريال مدريد خلال فترة الإعداد الصيفية عددًا من المباريات الودية، حيث واجه ألكوركون وليجانيس وفيورنتينا وفيرينكفاروس، إلى جانب ديبورتيفو لاكورونيا، ضمن برنامج التحضيرات للموسم المقبل.

وتحظى مواجهة شالكه باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة جماهير ريال مدريد في الاطمئنان على مستوى الفريق والعناصر الجديدة، إلى جانب متابعة أفكار الجهاز الفني خلال فترة الإعداد.

موعد مباراة ريال مدريد وشالكه اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وشالكه الودية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، مساء اليوم الأحد.

ويسعى ريال مدريد إلى تقديم أداء قوي خلال اللقاء، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، والعمل على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وشالكه

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة ريال مدريد وشالكه الودية عبر قناة إس تي سي تي في الرياضية، ليتمكن المشجعون من متابعة اللقاء والاستعدادات الخاصة بالفريقين للموسم الجديد.

وتعد المباراة فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لريال مدريد لتقييم مستويات اللاعبين ومنح بعض العناصر فرصة المشاركة، قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية خلال الموسم المقبل.


 

ريال مدريد اخبار الرياضة الدورى الاسبانى

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