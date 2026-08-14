ثلاثة من نجوم ريال مدريد يجتمعون في مشروع كروي واحد

شهدت الساحة الكروية الإماراتية اجتماعًا جديدًا لثلاثة من أبرز نجوم نادي ريال مدريد السابقين، ولكن هذه المرة بعيدًا عن المستطيل الأخضر، بعدما أعلن نادي فرسان هسبانيا الإماراتي انضمام النجمين البرازيلي روبرتو كارلوس والإسباني فرناندو هييرو إلى المشروع، كشريكين مساهمين إلى جانب مؤسس النادي ميشيل سالجادو.

يأتي انضمام الثلاثي إلى المشروع في إطار رؤية طموحة تستهدف بناء كيان كروي مستدام وطويل المدى في مدينة دبي، والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها نجوم ريال مدريد السابقون في تطوير كرة القدم واكتشاف المواهب وصناعة جيل جديد من اللاعبين.

ويُعد وجود روبرتو كارلوس وفرناندو هييرو إلى جانب ميشيل سالجادو إضافة قوية للمشروع، في ظل المسيرة الحافلة التي قدمها الثلاثي خلال سنوات لعبهم، سواء مع ريال مدريد أو على المستوى الدولي، حيث ارتبطت أسماؤهم بالعديد من الإنجازات والبطولات الكبرى.

وتأسس نادي فرسان هسبانيا في عام 2020، وبدأ العمل على مشروع يركز بصورة أساسية على تطوير المواهب الشابة واكتشاف اللاعبين القادرين على الوصول إلى مستويات أعلى، قبل أن يخوض منافسات دوري الدرجة الثانية الإماراتي خلال الفترة الحالية.

ويأمل مسؤولو النادي في أن تمثل الشراكة الجديدة خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة العمل داخل النادي، ووضع أسس فنية وإدارية تساعده على المنافسة بقوة خلال السنوات المقبلة.

كما أن وجود أسماء بحجم روبرتو كارلوس وهييرو وسالغادو قد يمنح المشروع دفعة كبيرة من الناحية التسويقية والفنية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم الواسعة في عالم كرة القدم.

ويبقى السؤال الأبرز خلال الفترة المقبلة: هل ينجح فرسان هسبانيا في استثمار هذه الشراكة التاريخية وتحويل طموحاته إلى واقع، ليصبح أحد المنافسين على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإماراتي في المستقبل القريب؟



