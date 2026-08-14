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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يضم موهبة جديدة من رايو فاليكانو

ريال مدريد
ريال مدريد
إسلام مقلد

واصل نادي ريال مدريد تحركاته لتدعيم صفوفه بالمواهب الشابة، بعدما حسم تعاقده مع أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في أكاديمية رايو فاليكانو، في إطار استراتيجية النادي الملكي لبناء جيل جديد من اللاعبين.

بيلوسيو ينتقل إلى ريال مدريد C

وحسب الصحفي المتخصص في أخبار ريال مدريد، ألفارو إستيبان، أتم النادي الملكي تعاقده مع الظهير الأيمن الشاب بابلو بيلوسيو، المعروف باسم «بيلو»، من مواليد عام 2007، لينضم إلى صفوف فريق ريال مدريد C.

كانت صحيفة «آس» الإسبانية قد كشفت في أبريل الماضي عن تحركات ريال مدريد لحسم صفقة اللاعب، بعدما لفت الأنظار بأدائه مع فرق رايو فاليكانو السنية.

ظهير هجومي بقدرات مميزة

ويجيد بيلوسيو اللعب في مركز الظهير الأيمن، لكنه يمتلك نزعة هجومية واضحة، وهو ما دفع صحيفة «آس» إلى وصفه بأنه ظهير أيمن «بروح جناح»، في إشارة إلى قدرته على التقدم والمشاركة في بناء الهجمات.

وخلال الموسم الماضي، شارك اللاعب مع فريق رايو فاليكانو B في منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني، ونجح في ترك بصمة لافتة رغم صغر سنه.

كان بيلوسيو قد خطف الأنظار في أبريل الماضي، بعدما سجل هدفًا عقب مشاركته كبديل، خلال فوز رايو فاليكانو على إنترسيتي بنتيجة 3-1.

خطوة أولى نحو الفريق الأول

ويمثل انتقال بيلوسيو إلى ريال مدريد C بداية مشواره داخل منظومة النادي الملكي، حيث يعتمد ريال مدريد على فرق الشباب كمرحلة أساسية لتطوير المواهب وتجهيزها للانتقال تدريجيًا إلى مستويات أعلى.

وسيكون أمام الظهير الإسباني الشاب فرصة للتطور داخل أكاديمية ريال مدريد «لا فابريكا»، قبل محاولة الوصول إلى فريق ريال مدريد كاستيا، ومن ثم المنافسة مستقبلًا على مكان داخل الفريق الأول.

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