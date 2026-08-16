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قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت المديريات والإدارات التعليمية، غلق باب تحويلات المدارس، مؤكدة أن باب تحويلات المدارس كان قد تم فتحه من 1 يوليو 2026 حتى 15 أغسطس 2026.

وحذّرت  الإدارات التعليمية أولياء الأمور قائلة في تنبيهات على صفحاتها الرسمية على فيس بوك : يحظر حظرًا تامًا جمع أو طلب أي تبرعات أو مبالغ مالية تحت أي مسمى مقابل التحويلات أو تقديم الملفات، وستتخذ الإدارات التعليمية كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مخالفة.

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جدير بالذكر أنه تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التي تقدم إليها برقم مسلسل في سجل خاص ، وتعطي مقدمها ايصالاً بالاستلام مؤرخا ومبينا به الأوراق المقدمة ورقم القيد في السجل

إعلان نتيجة تحويلات المدارس بالمدارس خلال 15 يومًا من تاريخ اعتمادها

وبعد غلق باب قبول الطلبات ، لا يسمح بقبول طلبات جديدة وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا ، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل ، ويتم قبول الطلبات في حدود الكثاقة المسموح بها ، ويتم ارسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية لاعتمادها ، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة خلال 15 يوما من تاريخ اعتمادها

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  : يتم التحويل بين المدارس دون مناظرة السن ، شرط سماح الكثافة فقط ، طالما كان الطالب مقيدا بالصف الأول الابتدائي وفقا لصحيح القانون

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، على أن يتم الالتزام بأحكام المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008عند التحويل في حالة وجود نزاع بين الأب والأم، ويستثني من ميعاد التحويل حالات معينة مثل: وفاة ولي الأمر، والنقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخرى، أو حدوث كارثة للأسرة.

جدير بالذكر أن التحويلات بين المدارس خدمة يتاح فيها للطالب التحويل من المدرسة الحالية الى مدرسة أخرى داخل نطاق المحافظة ، طبقا للكثافات ويمكن من خلال رابط التحويلات بين المدارس :

  • تقديم طلب التحويلات بين المدارس من خلال ملء بيانات استمارة التحويل المعدة لذلك وتحديد الرغبات المختلفة وفقاً لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
  • إمكانية طباعة استمارة طلب التقديم من خلال الرقم القومي لإرفاقها مع المستندات المطلوبة.
  • إمكانية الاستعلام عن نتيجة طلب التحويل من خلال الرقم القومي بعد ظهور النتيجة
  • يتم ارسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل خدمة التحويلات بين المدارس وحتى انتهاءها

شروط التحويلات بين المدارس

  • يتم تقديم طلبات التحويلات بين المدارس إلكترونياً فقط ولا يعتد بالتقديم الورقي
  • يشترط أن تكون المدرسة المحول اليها الطالب داخل نطاق المحافظة

ويجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل بين المدارس إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها شرط الكثافة.

ويجوز أيضا التحويل بين المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات دون شرط، سوى سماح كثافات الفصول بهذا التحويل، ويتم التحويل بين المدارس في هذه الحالة دون مناظرة السن، طالما كان التلميذ مقيد بالصف الأول الابتدائي وفقا لصحيح القانون، طبقا للقرار الوزاري ( 104 ) لسنة۲۰۱۰ م.

ولا يجوز التحويل بين المدارس التي تجرى الدراسة بها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطالب كلغة أجنبية أولى ، وذلك بعد عقد امتحان للطالب ( تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة ) واجتياز الطالب له مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

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