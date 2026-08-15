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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة ريال مدريد لمواجهة شالكة وديا

ريال مدريد
ريال مدريد
مجدي سلامة

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الملكي لمواجهة شالكة الألماني، غدًا الأحد، في إطار لقاء ودي.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة شالكة غدا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - إيليا.

خط الدفاع: دين هاوسن - ترنت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - مارك كوكوريا - ألفارو كاريراس - أنطونيو روديجر - دينزيل دوفمريس - ماريو ريفاس.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أردا جولر - برناردو سيلفا - ساستيرو - أليكسيس سيريا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - كارلوس إسبي - براهيم دياز - يان ديوماندي.

يذكر أن ريال مدريد يخوض هذه المواجهة الودية بعد أن حقق الفوز في مباراته الودية السابقة أمام ديبورتيفو لاكورونيا بهدف دون رد.

قائمة ريال مدريد ريال مدريد شالكة

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