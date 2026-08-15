تفاصيل سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

استقر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 15-8-2026 على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

وسجلت أسعار العملات العربية ثابتاً لليوم الثالث على التوالي منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية بنهاية الخميس الماضي.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي 13.37 جنيه للشراء و 13.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 163.41 جنيه للشراء و 163.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 13.67 جنيه للشراء و 13.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 133.19 جنيه للشراء و 133.57 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وسجل سعر الريال العماني 130.42 جنيه للشراء و 130.79 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وبلغ سعر الريال القطري 13.77 جنيه للشراء و 13.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني 70.73 جنيه للشراء و 71.12 جنيه للبيع.