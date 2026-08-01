سعر العملات العربية اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استقرار الريال السعودي والدينار الكويتي أمام الجنيه

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت 1 أغسطس 2026، بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك، دون تسجيل أي تغييرات مقارنة بآخر تعاملات أمس الجمعة، وفقًا لمتوسطات أسعار الصرف في السوق الرسمية.



أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي اليوم



سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 13.60 جنيهًا للشراء و13.64 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي 165.97 جنيهًا للشراء و166.47 جنيهًا للبيع، محافظًا على مستوياته السابقة.



أسعار العملات العربية أمام الجنيه



بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.90 جنيهًا للشراء و13.95 جنيهًا للبيع.

وسجل الدينار البحريني 135.45 جنيهًا للشراء و135.85 جنيهًا للبيع.

كما وصل سعر الريال العماني إلى 132.65 جنيهًا للشراء و133.03 جنيهًا للبيع.

فيما سجل الريال القطري 14.00 جنيهًا للشراء و14.04 جنيهًا للبيع.

أما الدينار الأردني، فقد بلغ 71.94 جنيهًا للشراء و72.33 جنيهًا للبيع.



استقرار أسعار الصرف مع عطلة البنوك



ويأتي استقرار أسعار العملات العربية بالتزامن مع توقف العمل بالبنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية، حيث تظل أسعار الصرف عند مستويات آخر تعاملات رسمية، على أن تُستأنف حركة التداول مع بداية عمل البنوك غدًا الأحد.