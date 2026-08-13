البنك المركزي: حملة لمكافحة مخاطر الاحتيال على العملاء بالتعاون مع البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، عن اطلاق حملة توعية لمكافحة مخاطر الإحتيال على مستوي القطاع المصرفي البالغ قوامه 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا.

ونشر البنك المركزي المصري عبر منصاته الرسمية على شبكة الإنترنت تفاصيل تلك المبادرة التي يشارك فيها كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية تحت شعار " معًا نكافح الإحتيال"

ووجه البنك المركزي المصري من خلال حملته الجدديدة، عملاء البنوك بضرورة المحافظة علي سرية البيانات المصرفية و الشخصية وعدم الاستجابة للمكالمات أو الرسائل الإحتيالية للحصول على بيانات أو سرقة الأموال والمدخرات من العملاء.

وشددت تعليمات البنك المركزي المصري علي تحذير العملاء بعدم الدخول على أي روابط تصل من شخصيات مجهولة على الهواتف المحمولة للعملاء أو الحسابات الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي أو البريد الإلكتروني و الدخول عليها.

خلال الفترات السابقة شهد القطاع المصرفي عددًأ من الشكاوى و فيديوهات سجلها عددًا من عملاء البنوك لبعض المحتالون عبر تسجيل مكالمات هاتفية تمت للإحتيال علي بياناتهم وسرقة حساباتهم المصرفية.