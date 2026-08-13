الواي الفاي أم بيانات الهاتف؟.. سر المعركة الخفية التي تستنزف بطارية هاتفك

هل لاحظت أن بطارية هاتفك تنفد سريعا أثناء تصفح الإنترنت؟ السر قد لا يكون في الشاشة وحدها، بل في الطريقة التي يتصل بها هاتفك بالشبكة ، تستيقظ صباحًا، تلتقط هاتفك، وتبدأ يومك برسائل ومقاطع فيديو وتصفح مواقع التواصل. وبعد ساعات قليلة، تكتشف أن نسبة البطارية تراجعت بشكل أسرع مما توقعت.

قد تلقي اللوم على الشاشة أو التطبيقات، لكن هناك لاعبًا آخر يعمل في الخلفية باستمرار اتصال الهاتف بالإنترنت وهنا يبرز السؤال الذي يشغل كثيرًا من مستخدمي الهواتف أيهما يستهلك البطارية أكثر شبكة "واي فاي" أم بيانات الهاتف؟

الإجابة ليست بهذه البساطة، إذ لا يتعلق الأمر باسم الشبكة فقط، وإنما بمجموعة من العوامل، أبرزها قوة الإشارة، واستقرار الاتصال، ونوع الشبكة، وطبيعة الاستخدام.

عندما يكون "واي فاي" هو الرهان الأفضل

في الظروف المثالية، يمكن لشبكة "واي فاي" قوية ومستقرة أن تكون أكثر كفاءة في استهلاك البطارية مقارنة ببيانات الهاتف، خصوصًا عند استخدام الإنترنت لفترات طويلة.

فإذا كنت في المنزل أو المكتب، والهاتف قريب من جهاز التوجيه، والإشارة قوية ولا تنقطع، فإن الاتصال عبر "واي فاي" قد يكون خيارًا مناسبًا لتقليل استهلاك الطاقة، خاصة أثناء مشاهدة الفيديو أو تحميل الملفات الكبيرة.

لكن القصة لا تنتهي هنا قد يبدو أن نوع الاتصال هو العامل الحاسم، لكن قوة الإشارة يمكن أن تكون أهم بكثير.

عندما يجد الهاتف نفسه في منطقة ذات تغطية خلوية ضعيفة، فإنه قد يعمل بصورة أكبر للحفاظ على الاتصال بالشبكة، وهو ما قد يرفع استهلاك الطاقة، خصوصًا أثناء نقل البيانات.

والأمر نفسه ينطبق على “واي فاي” فإذا كنت بعيدًا عن جهاز التوجيه أو توجد حواجز تؤثر في الإشارة، فقد يضطر الهاتف إلى بذل جهد أكبر للحفاظ على الاتصال.

ولهذا، فإن واي فاي قوي ومستقر يمكن أن يتفوق في كفاءة الطاقة على بيانات الهاتف، بينما قد لا يكون الأمر كذلك إذا كانت شبكة الواي فاي ضعيفة ومتقطعة.

4G و5G هل السرعة تعني استهلاكًا أكبر؟

نوع الشبكة الخلوية يلعب أيضًا دورًا في استهلاك الطاقة فالهاتف قد يستهلك طاقة إضافية عندما تكون التغطية غير مستقرة أو عندما ينتقل باستمرار بين تقنيات أو أبراج مختلفة ويظهر ذلك بصورة أوضح أثناء التنقل، عندما يتعين على الهاتف التعامل مع أبراج متعددة للحفاظ على الاتصال.

في المقابل، يكون الاتصال بشبكة "واي فاي" ثابتة في المنزل أو المكتب أكثر استقرارًا في كثير من الحالات، ما قد يساعد على تقليل استهلاك الطاقة.

الفيديو والتحميل المهمة أهم من اسم الشبكة

ليست الشبكة وحدها المسؤولة عن استنزاف البطارية تخيل أنك تقضي ساعة في مشاهدة مقاطع الفيديو، ثم ساعة أخرى في تصفح رسائل نصية فقط. من الطبيعي أن يكون استهلاك الطاقة مختلفًا، بغض النظر عن نوع الاتصال.

مشاهدة الفيديو، بث الموسيقى، تنزيل الملفات الكبيرة، واستخدام تطبيقات الملاحة لفترات طويلة كلها أنشطة تتطلب نقل كميات كبيرة من البيانات، وبالتالي قد تسرّع استنزاف البطارية.

وفي مثل هذه الاستخدامات، يمكن لشبكة "واي فاي" قوية ومستقرة أن تكون أكثر كفاءة من بيانات الهاتف.

هل يجب إغلاق بيانات الهاتف عند الاتصال بالواي فاي؟

قد يعتقد البعض أن إيقاف بيانات الهاتف بمجرد الاتصال بشبكة "واي فاي" سيمنح البطارية عمرًا أطول، لكن الأمر ليس بهذه الضرورة في الاستخدام اليومي.

فعند الاتصال بشبكة واي فاي مستقرة، يستطيع الهاتف عادة إدارة الاتصالات تلقائيًا وفق إعداداته، ولا تحتاج في العادة إلى تعطيل بيانات الهاتف يدويًا لمجرد توفير البطارية.

هناك حالة تستحق الانتباه

إذا كنت في مكان يعاني من تغطية خلوية شديدة الضعف، ولا تحتاج إلى الاتصال بالشبكة الخلوية، فقد يساعد تفعيل وضع الطيران أو تعطيل الاتصال الخلوي مؤقتًا في تقليل محاولات الهاتف المستمرة للحفاظ على الشبكة.

من الفائز في معركة البطارية؟

لا توجد قاعدة ثابتة تقول إن "واي فاي" يستهلك دائمًا بطارية أقل من بيانات الهاتف لكن في الاستخدام اليومي، إذا كنت تمتلك شبكة واي فاي قوية ومستقرة، خصوصًا في المنزل أو المكتب، فإن استخدامها بدلًا من بيانات الهاتف يكون غالبًا خيارًا أكثر كفاءة، لا سيما مع الاستخدام الكثيف للإنترنت.

أما إذا كانت شبكة الواي فاي ضعيفة أو متقطعة، فقد تتغير المعادلة تمامًا.