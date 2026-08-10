بطارية هاتفك تنفد بسرعة.. بعد التحديث إليك السبب والحل

تواجه شركة سامسونج موجة من شكاوى مستخدمي هواتفها الرائدة، وتحديداً طرازي Galaxy S25 Ultra وGalaxy S24 Ultra، بسبب مشكلات مفاجئة في الأداء ظهرت عقب تثبيت التحديث الأمني لشهر يوليو 2026.

تراجع عمر البطارية

وتتمثل أبرز العيوب التي رصدها المستخدمون في تراجع حاد لعمر البطارية، وارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الأجهزة، إلى جانب انخفاض سرعات الشحن.

ورغم عدم صدور أي اعتراف رسمي من سامسونج حتى الآن، إلا أن منصات التواصل ومنتدى الشركة الرسمي وموقع Reddit تشهد تكدساً للشكاوى؛ حيث أشار أحد المستخدمين إلى أن هاتف S25 Ultra يستنزف ما بين 5% إلى 7% من طاقتها كل ساعة حتى أثناء تفعيل "وضع الطيران"، مما يتسبب في خسارة أكثر من 60% من سعة البطارية دون أي استخدام فعلي.

وفي محاولة لتجاوز الأزمة، توصل بعض المستخدمين إلى حل مؤقت يربط المشكلة بتطبيق "واتساب"، إذ تبيّن أن إيقاف ميزة النسخ الاحتياطي للتطبيق يسهم في تقليل حرارة الهاتف، برغم ما يحمله هذا الإجراء من مخاطر فقدان البيانات، بانتظار إطلاق الشركة لتحديث إصلاحي عاجل.

التحديثات ليست مسؤولة

ورغم أن أصابع الاتهام تتجه إلى نظام التشغيل بعد أي تحديث، إلا أن خبراء التقنية يشيرون إلى أن التحديثات قد لا تكون هي المسؤولة دائماً، بل غالباً ما تعود الأسباب إلى عوامل برمجية وتطبييقية متداخلة:

صراع التطبيقات والمزامنة الخلفية:

تظهر مشكلات استنزاف الطاقة بشكل أكبر مع التطبيقات التي تعتمد على المزامنة المستمرة، أو خدمات الموقع، أو رفع الملفات تلقائيًا إلى التخزين السحابي وقد نجح بعض المستخدمين في تقليل استنزاف الطاقة عبر إيقاف ميزة النسخ الاحتياطي في تطبيق "واتساب" مؤقتاً

ميزات وإعدادات خلفية خفية:

قد تأتي التحديثات بميزات جديدة أو أدوات أتمتة ووظائف ذكاء اصطناعي تعمل تلقائياً في الخلفية.