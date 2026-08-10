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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي في 24 ساعة.. المغربي يفرض شروطه وظهور جزائري وسنغالي سوبر فى السكة

الاهلي
الاهلي
يسري غازي

شهدت جدران النادي الأهلي عديد الأحداث خلال الساعات الماضية والتى جاء أبرزها دخول القلعة الحمراء فى مفاوضات مع صفقة سنغالية.

كما انضم الجزائري منصف بقرار إلى معسكر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المقام حاليا فى إسبانيا استعدادا للماركة ضن منافسات بطولة الدورى الممتاز وكأس الكونفدرالية.

فيما تجري إدارة النادي الأهلي محاولات حثيثة من أجل الإنتهاء من ملف رحيل المغربي أشرف داري مدافع المارد الأحمر.

تمرد أشرف داري

كشفت تقارير إعلامية، عن عودة المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فريق الوداد المغربي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لراديو مارس المغربي، فإن مسؤولو نادي الوداد نجحوا في إقناع أشرف داري بالعودة إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف أن الصفقة تسير نحو الحسم، في انتظار ترسيم التعاقد والإعلان الرسمي عن عودة المدافع المغربي إلى القلعة الحمراء".

واصل: أشرف داري، خرج من حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة.

لفت إلى أن مسؤولي القلعة الحمراء يسعون إلى الوصول لاتفاق مع اللاعب بشأن فسخ التعاقد معه بالتراضي.

أشار إلى أن أشرف داري تمسك بالحصول على 2 مليون دولار بقية مستحقاته المالية من أجل الرحيل بشكل ودي عن النادي الأهلي رافضا التفريط في حقوقه المادية.

بقرار يصل معسكر إسبانيا

وصل منصف بقرار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ونشر الإعلامي أمير هشام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لقطات من وصول اللاعب إلى معسكر الأهلي.

ويواصل الأهلي تحضيراته خلال معسكره الخارجي، وسط تركيز من الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

صفقة سنغالية

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع لاعب سنغالي لخلافة التونسي محمد علي بن رمضان بعد رحيله للشمال القطري.

ووفقًا لموقع "Match360" فإن السنغالي مامادو لامين كامارا، يحظى باهتمام كبير من نادي الأهلي.

وأوضح إن النادي المصري يضعه على رأس أولوياته لتعزيز خط وسطه.

اهتمام الأهلي 

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تدرس حالياً إمكانية التعاقد مع كامارا على سبيل الإعارة.

وواصلت أن نادي أهلي طرابلس متمسك باللاعب ولا يبدي أي مرونة في مسألة بيعه.

واختتم إن اللاعب يتدرب مع فريقه في مصر حاليًا، لكن المسؤولين الليبيين في نادي الأهلي طرابلس يظلون غير مرنين. فهم لا ينوون بيعه.

الأهلي أشرف داري منصف بقرار معسكر إسبانيا الحسين عموتة

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