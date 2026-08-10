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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبدالهادي يثير الجدل بشأن عودة أحمد عبد القادر للأهلي

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر
علا محمد

طرح الإعلامي مهيب عبدالهادي سؤالاً للجماهير الكرة المصرية حول مستقبل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي المعار.

وكتب مهيب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":هل تؤيد عودة أحمد عبد القادر إلى الأهلي أم انضمامه لبيراميدز؟".

وكان أحمد عبد القادر قد تلقى عرضا من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف الفريق السماوي، خاصة مع وجود مفاوضات سابقة بين الطرفين بدأت منذ الموسم الماضي.

وبحسب ما تردد خلال الساعات الماضية، توصل مسؤولو بيراميدز إلى اتفاق مع أحمد عبد القادر بشأن تفاصيل الصفقة، ليصبح اللاعب قريبا من ارتداء قميص الفريق السماوي بداية من الموسم الجديد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يحسم فيه الأهلي موقفه من عودة أحمد عبد القادر، وسط تقارير عن رفض المطالب المالية التي تقدم بها اللاعب، بسبب تجاوزها السقف المالي المحدد من جانب إدارة الكرة.

الإعلامي مهيب عبدالهادي مهيب عبدالهادي للجماهير الكرة المصرية أحمد عبد القادر مستقبل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي المعار

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