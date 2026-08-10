الأهلي يواصل الاستعداد للموسم الجديد في إسبانيا.. صور

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته خلال معسكره المغلق المقام في إسبانيا، ضمن البرنامج التحضيري للفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

الأهلي

ونشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد لقطات من مران الأهلي خلال المعسكر، والتي ظهر خلالها لاعبو الفريق في حالة تركيز كبيرة، مع استمرار التدريبات البدنية والفنية تحت قيادة الجهاز الفني.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على تحقيق أقصى استفادة من المعسكر، من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.