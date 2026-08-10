مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلًا حول الصفقة الأجنبية القادمة للأهلي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي تساؤلًا حول احتياجات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، وتحديدًا بشأن مركز الصفقة الأجنبية القادمة التي يسعى الفريق لإبرامها.

صفقات الاهلي

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شارك برأيك.. هل الأهلي يحتاج إلى الصفقة الأجنبية القادمة في مركز قلب الدفاع أم خط الوسط؟».

ودعا مهيب عبد الهادي جماهير الأهلي للمشاركة بآرائهم وتحديد المركز الذي يرون أن الفريق يحتاج إلى تدعيمه بشكل أكبر، سواء في قلب الدفاع أو خط الوسط، قبل حسم الصفقة الأجنبية القادمة.