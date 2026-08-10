وزير الرياضة للاعبات اليد: كنتن على قدر المسئولية وقدمتن أداء مشرفًا

أشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالأداء المشرف والروح القتالية التى قدمها المنتخب الوطنى للناشئات لكرة اليد، خلال مسيرته فى المونديال.

وقدم التهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، برئاسة خالد فتحى، والجهاز الفنى والطبي والإدارى، ولاعبات المنتخب الوطنى للناشئات مواليد ٢٠٠٨، للإنجاز التاريخى واحتلال المركز الرابع، وعلى ما قدموه من أداء مشرف طوال منافسات البطولة، متمنيًا لهم التوفيق فيما هو قادم من خلال البناء على ما تحقق من إنجاز.

وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للاعبات المنتخب، مشيدًا بالأداء القوى الذى قدمنه، ومشيرا أنهن كنّ ندًا قويًا، حتى فى حال الخسارة التى لا تقلل من قيمة الأداء والإنجاز الذى حققه المنتخب طوال مشواره فى البطولة.

وأضاف جوهر نبيل: «أنقل إليكن بكل فخر واعتزاز دعم وتحية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تابع ما قدمتموه بإعجاب، ويقدر هذا الأداء المشرف الذى أسعد المصريين جميعًا». وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المشوار المونديالى انتهى، لكن رعاية والاهتمام بهذا الجيل مستمر حتى يعتلين فى المستقبل منصات التتويج.

وشدد على دعم ملف احتراف اللاعبات فى سن صغيرة واتفق مع خالد فتحى رئيس اتحاد اليد وقال: لا نمنع أى لاعبة من الاحتراف الخارجى، بالعكس نشجعه لأنه يرفع المستوى الفنى ويكسب اللاعبة خبرات كبيرة.

وختم وزير الشباب والرياضة: «بنات مصر، كنتن على قدر المسئولية، وقدمتن أداءً بطوليًا مشرفا أمام أقوى منتخبات العالم. وما شاهدناه يؤكد أن لدينا جيلًا واعدًا قادرًا على المنافسة فى أكبر المحافل الدولية، وأن مستقبل كرة اليد المصرية يبشر بكل الخير».