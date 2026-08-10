خوان بيزيرا يثير الجدل من جديد برسالة غامضة عبر «إنستجرام»

نشر البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، صورة جديدة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، ظهر خلالها برفقة ابنته، واكتفى بوضع رموز تعبيرية تحمل القلوب، دون توضيح أو تعليق على موقفه من أزمته الحالية مع النادي.

الزمالك

وتأتي الصورة بالتزامن مع تطورات أزمة اللاعب مع الزمالك، بعد غيابه عن تدريبات الفريق ورغبته في الرحيل، في الوقت الذي تشير فيه تقارير حديثة إلى انسحاب شباب الأهلي دبي من مفاوضات ضمه بسبب المطالب المالية للقلعة البيضاء.

وكان بيزيرا قد أعلن في بيان سابق عبر إنستجرام رفضه العودة للزمالك، مؤكدًا تمسكه بالرحيل عن الفريق.