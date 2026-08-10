بيزيرا يُحدد موعد عودته لـ الزمالك

كشف تقرير عبر قناة "أون سبورت" عن موعد عودة البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة للانتظام في معسكر الفريق الأبيض استعدادًا للموسم الجديد.

ويرفض بيزيرا، الانتظام في معسكر الزمالك المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الجديد، لرغبته في خوض تجربة جديدة بعد تلقيه عرضًا من نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

وأكد التقرير: "مصدر مقرب من خوان بيزيرا ومن أسرته، أكد أن اللاعب أبلغ أسرته والمقربين منه أنه سيتواجد في مصر مطلع الأسبوع المقبل".

وختم: "بيزيرا، أبلغ أصدقائه وأهله أنه سيتواجد في مصر مطلع الأسبوع المقبل، للانتظام في معسكر الزمالك".