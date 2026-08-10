أسامة عرابي: الأهلي كان يضم عتاولة عند انضمامي.. والزمالك فاوضني مرتين

كشف أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن عدد من الكواليس المتعلقة ببداياته مع القلعة الحمراء، ومسيرته مع المنتخب، إلى جانب تفاصيل المفاوضات التي جمعته بنادي الزمالك قبل انتقاله إلى الأهلي.

قال عرابي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي كان يضم مجموعة كبيرة من النجوم خلال الفترة التي انضم فيها إلى الفريق، مشيرًا إلى قوة خط الوسط في ذلك الوقت، والذي كان يضم لاعبين أصحاب خبرات وإمكانات كبيرة.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن أول مباراة إفريقية له مع الفريق كانت أمام أشانتي كوتوكو في نهائي البطولة، مؤكدًا أن هذه المواجهة مثلت محطة مهمة في مسيرته مع القلعة الحمراء.

تحدث عرابي عن فترته مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه قدم مستويات قوية تحت قيادة الراحل محمود الجوهري، الذي كان له دور مهم في مسيرته الدولية.

كشف عرابي أن عبد المنعم محمد علي، أحد كبار مشجعي الأهلي، لعب دورًا في انضمامه إلى النادي، موضحًا أن الزمالك دخل في مفاوضات معه مرتين قبل انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وأضاف أن حمادة إمام شجعه على الانتقال إلى الزمالك بعدما شاهده خلال مشاركته في إحدى الدورات الرمضانية، كما تلقى عرضًا من أحمد مصطفى وعلي شرف للانضمام إلى الفريق الأبيض عقب رحيله عن المقاولون العرب.

وأشار عرابي إلى أن لاعبي الأهلي كانوا يتجهون إلى الاعتزال في سن مبكرة خلال تلك الفترة، لافتًا إلى أنه كان محظوظًا بثقة المدربين هولمان وتسوبيل في قدراته، رغم تقدمه في العمر مقارنة بعدد من زملائه.

تطرق نجم الأهلي السابق إلى كواليس حصول أحمد شوبير على شارة قيادة الفريق، موضحًا أنه كان أكبر سنًا من حارس الأهلي السابق، لكنه حصل على الشارة لأنه شارك في مباراة ودية قبله، وفقًا للنظام الذي كان متبعًا آنذاك.