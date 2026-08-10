لماذا رفض بيب جوارديولا تدريب الأهلي السعودي؟.. وكيل المدرب يكشف التفاصيل

كشف جوسيب ماريا أوروبيتج وكيل أعمال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني السابق لمانشستر سيتي عن تفاصيل المفاوضات التي جمعت المدرب الإسباني بإدارة النادي الأهلي السعودي خلال الفترة الماضية لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للألماني ماتياس يايسله.

وكان اسم جوارديولا قد ارتبط بتدريب الأهلي السعودي في ظل بحث إدارة النادي عن مدير فني جديد عقب رحيل يايسله عن قيادة الفريق إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح ليحسم الأهلي ملف المدير الفني بالتعاقد مع الكرواتي مارينو بوسيتش حتى عام 2028.

وكيل جوارديولا يكشف سبب رفض الأهلي

وأكد جوسيب ماريا أوروبيتج وكيل أعمال بيب جوارديولا أن إدارة الأهلي السعودي دخلت بالفعل في مفاوضات مع المدرب الإسباني من أجل إقناعه بتولي مسؤولية الفريق خلال الموسم الجديد.

وقال أوروبيتج في تصريحات نقلتها صحيفة عكاظ: "إدارة الأهلي فاوضتنا لكن جوارديولا رفض العرض؛ لأنه لا يريد العودة إلى التدريب في العام الجاري".

وبذلك حسم وكيل المدرب الإسباني الجدل بشأن حقيقة وجود مفاوضات بين الطرفين مؤكدًا أن عدم انتقال جوارديولا إلى الدوري السعودي لم يكن بسبب خلافات مالية أو فنية وإنما جاء بقرار من المدرب نفسه الذي فضل الحصول على فترة من الراحة وعدم العودة إلى العمل التدريبي خلال العام الجاري.

الأهلي يبحث عن خليفة يايسله

وجاءت مفاوضات الأهلي مع جوارديولا في إطار تحركات إدارة النادي لإيجاد بديل لماتياس يايسله الذي أنهى تجربته مع الفريق بعد انتقاله إلى تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وكان يايسله قد تولى تدريب الأهلي ونجح خلال فترته مع الفريق في قيادة "الراقي" في عدد من الاستحقاقات المحلية والقارية قبل أن يرحل عن منصبه لتبدأ إدارة النادي رحلة البحث عن مدرب جديد قادر على مواصلة مشروع الفريق.

ومع اعتذار جوارديولا عن قبول المهمة اتجهت إدارة الأهلي إلى خيار آخر قبل أن تعلن التعاقد مع المدرب الكرواتي مارينو بوسيتش بعقد يمتد حتى عام 2028.

جوارديولا رفض أيضًا تدريب منتخب إيطاليا

لم يكن عرض الأهلي السعودي الحالة الوحيدة التي رفض خلالها بيب جوارديولا العودة إلى العمل التدريبي خلال الفترة الأخيرة.

وتتطابق تصريحات وكيل المدرب الإسباني مع ما كشفه الإيطالي باولو مالديني المدير الفني السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشأن مفاوضات جرت مع جوارديولا لتولي تدريب منتخب إيطاليا.

وقال مالديني في تصريحات لصحيفة «كورييري ديلو سبورت» إن الجانب الإيطالي كان قريبًا للغاية من إقناع جوارديولا بتولي مسؤولية المنتخب.

وأوضح: "كنا قريبين للغاية من التعاقد مع بيب لتولي تدريب منتخب إيطاليا".

جوارديولا كان قريبًا من تدريب إيطاليا

وكشف مالديني تفاصيل اللقاء الذي جمعه بجوارديولا في برشلونة مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية.

وقال إن المسؤولين الإيطاليين ذهبوا إلى برشلونة للقاء المدرب الإسباني حيث تناولا الغداء وتحدثا طوال اليوم موضحًا أن جوارديولا كان متحمسًا للغاية لفكرة تولي المهمة.

وأشار مالديني إلى أن المدرب الإسباني لم يكتفِ بالمناقشات النظرية وإنما بدأ في التفكير عمليًا في مشروع المنتخب الإيطالي ووصل الأمر وفق روايته إلى قيام جوارديولا بكتابة التشكيلات على الأوراق خلال اللقاء.

لكن ورغم اقتراب الطرفين من الاتفاق تغير موقف المدرب الإسباني بعد عدة أيام ليقرر في النهاية الاعتذار عن عدم قبول المهمة.

لماذا يبتعد جوارديولا عن التدريب؟

بحسب رواية باولو مالديني فإن السبب الرئيسي وراء تراجع جوارديولا عن تدريب منتخب إيطاليا كان شعوره بالإرهاق ورغبته في الحصول على فترة من الراحة وقضاء مزيد من الوقت مع أسرته.

وقال مالديني إن جوارديولا أخبرهم بعد عدة أيام بأنه قرر رفض العرض لأنه كان يشعر بالإرهاق ويريد قضاء بعض الوقت مع عائلته مؤكدًا أن الجانب الإيطالي احترم قراره.

وتأتي هذه الرواية لتدعم ما كشفه وكيل جوارديولا بشأن مفاوضات الأهلي خاصة أن السبب المعلن في الحالتين يرتبط برغبة المدرب في عدم العودة إلى التدريب خلال العام الجاري.

نهاية حقبة جوارديولا مع مانشستر سيتي

وجاء قرار جوارديولا بالحصول على فترة من الراحة بعد نهاية واحدة من أطول وأنجح التجارب التدريبية في مسيرته بعدما أنهى رحلته مع مانشستر سيتي عقب نهاية الموسم الماضي بعد قرابة 10 سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني للنادي الإنجليزي.

وتولى جوارديولا تدريب مانشستر سيتي عام 2016 ليبدأ مرحلة تاريخية في مسيرة النادي نجح خلالها في تحويل الفريق إلى أحد أبرز القوى الكروية في إنجلترا وأوروبا.

وخلال فترة قيادته للفريق حقق جوارديولا العديد من البطولات أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز في 6 مناسبات إلى جانب دوري أبطال أوروبا الذي توج به مانشستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه عام 2023.

كما حقق المدرب الإسباني خلال السنوات التي قضاها مع النادي عددًا كبيرًا من الألقاب المحلية والقارية ليصبح أحد أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ مانشستر سيتي.

الراحة أولًا.. وجوارديولا يؤجل العودة

وتشير تصريحات وكيل جوارديولا إلى جانب رواية باولو مالديني إلى أن المدرب الإسباني لا يبدو متعجلًا للعودة إلى مقاعد البدلاء في الوقت الحالي.

ورغم قوة العروض التي تلقاها سواء من الأندية أو المنتخبات فإن جوارديولا اختار الابتعاد مؤقتًا عن الضغوط اليومية للعمل التدريبي مفضلًا الحصول على قسط من الراحة بعد سنوات طويلة قضاها في أعلى مستويات المنافسة.

وكان ارتباط اسمه بالأهلي السعودي ومنتخب إيطاليا كافيًا لإثارة التكهنات حول وجهته المقبلة إلا أن قراره الأخير يشير إلى أن الأولوية بالنسبة له في المرحلة الحالية ليست البحث عن مشروع تدريبي جديد وإنما استعادة الهدوء وقضاء الوقت مع أسرته.

ماذا بعد رفض جوارديولا للأهلي؟

وبعد إغلاق ملف التفاوض مع جوارديولا حسم الأهلي السعودي اختياره بالتعاقد مع الكرواتي مارينو بوسيتش حتى عام 2028 ليبدأ النادي مرحلة جديدة على المستوى الفني.

في المقابل يبقى مستقبل جوارديولا التدريبي مفتوحًا خاصة أن المدرب الإسباني يمتلك سجلًا استثنائيًا يجعله هدفًا دائمًا لأكبر الأندية والمنتخبات.

لكن المؤكد في الوقت الحالي وفق تصريحات وكيله أن جوارديولا لم يرفض عرض الأهلي لعدم اقتناعه بالمشروع أو بسبب تفاصيل مالية وإنما لأنه لا يرغب في العودة إلى التدريب خلال العام الجاري.

وبعد ما يقرب من عقد كامل على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي يبدو أن المدرب الإسباني اختار هذه المرة أن يمنح نفسه فرصة لالتقاط الأنفاس قبل أن يحدد خطوته المقبلة في عالم التدريب.