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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط فوق الـ80 دولار.. وزيادة في البنزين بأمريكا

هرمز
هرمز
محمد على

ارتفعت أسعار النفط الآجلة بنسبة 1.2% يوم الأحد بعد أن أعلنت طهران أنها لا تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة وقدمت قائمة مطالب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنحو 1.2% إلى 84.58 دولارًا للبرميل، وارتفع سعر الخام الأمريكي بنحو 1.1% إلى 79.28 دولارًا للبرميل.

قال الرئيس دونالد ترامب  إن الولايات المتحدة "تجري مفاوضات هادئة" مع إيران.

تطالب طهران الولايات المتحدة بإنهاء هجماتها على إيران وحلفائها، وإنهاء الحصار المفروض على موانئ إيران، وسحب القوات  الأمريكية من حول إيران، ورفع العقوبات الأمريكية، وفك تجميد الأصول الإيرانية، والتعويض عن أضرار الحرب.

لم تتمكن ناقلات النفط إلى حد كبير من المرور عبر مضيق هرمز منذ أن أغلقت إيران هذا الممر المائي الحيوي بعد استئناف القتال في يوليو. 

وقد أدت التوترات المتجددة إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في يونيو، والذي تضمن إعادة فتح المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم.

تجري طهران محادثات مع سلطنة عمان للموافقة على المرور الآمن عبر المضيق، لكنها حذرت من أن ذلك لا يعني إعادة فتح الممر المائي.

تفاقمت أزمة توقف تدفق النفط بسبب قيام الحوثيين  بإغلاق مضيق باب المندب الذي يربط خليج عدن والمحيط الهندي بالبحر الأحمر. كما هاجم الحوثيون مصفاة نفط  على ساحل البحر الأحمر.

أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرتفعة

ظلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرتفعة، متأثرة بارتفاع أسعار النفط. وبلغ متوسط ​​سعر الجالون الواحد من البنزين 4.01 دولار يوم الأحد، بانخفاض قدره ثمانية سنتات عن الأسبوع الماضي، ولكنه أعلى بنسبة 34.6% مما كان عليه قبل بدء الحرب.

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