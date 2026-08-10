للجهات والهيئات العلمية المتخصصة وبشروط صارمة.. كيف نظم القانون التنقيب عن الآثار؟

حظر قانون حماية الآثار أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار إلا وفق ضوابط قانونية محددة، بما يضمن الحفاظ على التراث الأثري وحمايته من العبث أو الاتجار غير المشروع.



ووضع القانون شروطًا دقيقة لمنح تراخيص التنقيب، وقصرها على الجهات والهيئات العلمية المتخصصة، مع إخضاع أعمال الحفر والإشراف عليها لرقابة الجهات الأثرية المختصة.



في هذا الصدد، نصت المادة 33 من القانون على أنه يصدر مجلس إدارة المجلس قرارا بالاشتراطات والالتزامات التي يجب مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنطقة التي يجري البحث فيها، والمدة المصرح بها، والحد الأدنى للعمل بها، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح المجلس وشروط مباشرة الحفر، مع الاقتصار على منطقة معينة حتى إتمام العمل بها.

مع الالتزام بالتسجيل المتتابع والمتكفل بالحراسة والصيانة وتزويد المجلس بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص.

ضوابط الترخيص بالتنقيب عن الآثار



كما يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

(‌أ) التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.

(‌ب) اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

(‌جـ) أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة