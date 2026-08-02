غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.. عقوبات رادعة لمضايقة السائحين داخل المواقع الأثرية

حدد قانون حماية الآثار، وفقًا لآخر تعديلاته، عقوبات رادعة؛ لمواجهة ظاهرة مضايقة السائحين والزائرين داخل المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك في إطار الحفاظ على الصورة الحضارية للمقاصد السياحية المصرية وتوفير بيئة آمنة للزائرين.

ويستعرض موقع “صدى البلد” في السطور التالية، العقوبات التي نص عليها القانون بحق المخالفين.

عقوبات مضايقات السياح

وضع قانون حماية الآثار وفقا لآخر تعديلات عقوبات لأعمال مضايقات السياح، وذلك بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ووفقا للمادة 53 فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر؛ يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين في أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم؛ بقصد التسول، أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.