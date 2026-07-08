بعد فيديو أثار الجدل .. النيابة تخلي سبيل سيدة عرّضت أطفالها للخطر

قررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل سيدة، بعد اتهامها بالسماح لأطفالها بالجلوس أعلى سيارتها أثناء سيرها بأحد الطرق في منطقة التجمع الأول.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائدة سيارة ملاكي تسمح لعدد من الأطفال بالجلوس أعلى السيارة أثناء سيرها، بما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى ضبط قائدة السيارة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي.





وبمواجهتها، أقرت بأنها كانت تقود السيارة، وأن الأطفال الظاهرين في مقطع الفيديو هم أبناؤها، مؤكدة أنهم كانوا يجلسون أعلى السيارة على سبيل اللهو.

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن تقرر نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل السيدة.