طالبها بغرامة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع موظف بالمترو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد العاملين بإحدى محطات مترو الأنفاق لحدوث مشادة كلامية بينهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/ الجارى تلاحظ لأحد المشرفين الإداريين بمحطة مترو المعادى بمخالفة القائمة على النشر (موظفة بإحدى الشركات) عدد محطات الركوب وفقاً للتذكرة التى تحملها ، ولدى طلبه منها سداد غرامة مالية كإجراء إدارى إعترضت على ذلك ، وحدثت مشادة كلامية بينهما قامت على إثرها بتصويره إلا أنه رفض ذلك وقام بجذب الهاتف .

وبإستدعاء القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) أيدت ماسبق وأضافت بالتصالح مع مشرف المحطة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





