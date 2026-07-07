الداخلية تكشف حقيقة الادعاء بالقبض على سيدة دون وجه حق بالمطرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يزعم خلاله القائم بالنشر قيام ضابط شرطة من قوة قسم شرطة المطرية بالقاهرة بإلقاء القبض على كريمة شقيقه دون وجه حق وتهديده وأسرته بمغادرة دائرة القسم .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ مايو المنقضى ووفقاً لإجراءات مقننة تمكنت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) وضُبط بحوزتها ( 6,5 كيلو جرام لمخدرى "الحشيش ، البودر") ، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حينه وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات "مازالت قيد الحبس".

وقيام القائم على النشر (عم المذكورة – عنصر جنائى ) بالإدعاء الكاذب فى محاولة للتشكيك فى إجراءات ضبطها للإستفادة من ذلك قضائياً وغل يد الأجهزة الأمنية عن متابعة نشاطه الإجرامى "أمكن ضبطه" .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. حيال المذكور لإدعائه الكاذب.





