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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد والسجن 10 سنوات للمتهمين في إنهاء حياة رجل أعمال داخل كمبوند بالتجمع

جثة
جثة
رامي المهدي

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل التي شهدتها منطقة التجمع الخامس، بعدما قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد، والمتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانتهما بقتل رجل أعمال داخل أحد الكمبوندات السكنية وتقطيع جثمانه في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وجاء الحكم بعد نظر القضية التي شغلت الرأي العام، وكشفت التحقيقات خلالها تفاصيل صادمة عن التخطيط المسبق للجريمة وكيفية تنفيذها.

وخلال جلسات المحاكمة، قدمت النيابة العامة مرافعة مطولة استعرض خلالها المستشاران جعفر محمد ومحمود فوزي، ممثلا النيابة، الأدلة التي وصفتها بالدامغة، مؤكدين أن أوراق القضية تضمنت أدلة قولية ومادية وفنية أثبتت ارتكاب المتهمين للجريمة بما لا يدع مجالًا للشك.

وأوضحت النيابة أن المتهمين اعترفا تفصيليًا بجميع مراحل الجريمة، بداية من التخطيط لها وحتى التخلص من المجني عليه، حيث اتفقا مسبقًا على تنفيذ مخططهما، وأعدا أدوات الاعتداء قبل التوجه إلى مسكن رجل الأعمال.

محكمة جنايات القاهرة الجديدة التجمع

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