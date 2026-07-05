أمن البحيرة يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة عامل بها طلقات نارية بوادي النطرون

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل مصاب بعدة طلقات نارية بمدخل قرية الصفا والمروة التابعة لمركز وادي النطرون، وتُحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضرا بالواقعة؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة عامل ملقاة بمدخل قرية الصفا والمروة بنطاق ذات المركز، وتظهر عليها آثار إصابات بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من الجسد.

​وعلى الفور، وجه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي موسع لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة في أسرع وقت.

​وكشفت التحريات الأولية، أن الجثة لشخص يدعى عماد محمد عبد العاطي، 47 عامًا، ومقيم مركز الدلنجات، وانتقل فريق من نيابة مركز وادي النطرون، ضم كلًا من أحمد هشام وحسام سرحان، وكيلي النائب العام، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة ومناظرة الجثمان، حيث أمرت النيابة بنقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرفها.

​وتواصل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، جهودها المكثفة، وفحص شبكة علاقات المجني عليه، وتفريغ الكاميرات القريبة من الموقع؛ لسرعة تحديد هوية الجناة وضبطهم.