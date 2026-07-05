قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة .. 34.23% نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بطب أسنان سوهاج
بـ30 مليون شيكل.. إسرائيل تخطط لإقامة فنادق في الضفة الغربية
حكومة الاحتلال: خطة بـ27 مليون شيكل لتشجيع بناء الفنادق في مستوطنات الضفة
4 قيادات نسائية تزرن البحيرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمرأة والأسرة
أيمن يونس: ميسي لاعب "ملموس".. ودفاع الأرجنتين ثغرة واضحة لمنتخب مصر
قرار مفاجئ يهز Arattai.. منافس واتساب الهندي يهاجم ميزة أسماء المستخدمين
وزارة التموين توضح طريقة إعادة التشغيل البطاقات.. وياسمين عز تنفعل بسبب الأهلي والزمالك.. ومفاجأة بشأن الذهب.. أخبار التوك شو
الحكومة: خطة متكاملة لرفع كفاءة الإنترنت الثابت والمحمول
بعد انتشار العقارب في بعض المناطق. أعراض اللدغة والإسعافات الأولية المنقذة للحياة
أزمة تواجه منتخب السنغال للعودة لـ داكار
روسيا تعلن تدمير جسر استراتيجي في أوكرانيا وتواصل التقدم على جميع المحاور
شوبير يكشف تفاصيل رحيل تريزيجيه عن الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«حصان أصفر» بديلا لـ «الغوريلا الحمراء».. تجميل جديد ينهي الجدل في أبو المطامير بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة حالة الجدل الواسع التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، حيث تم رسميًا إعادة استغلال موقع مجسم "الغوريلا الحمراء" الشهير بوضع مجسم جمالي جديد يمثل "حصانًا باللون الأصفر".

وجاءت هذه الخطوة كاستجابة سريعة لآراء المواطنين ومطالبهم، وكانت الوحدة المحلية قد قررت في وقت سابق إزالة مجسم الغوريلا الذي أثار موجة عارمة من التعليقات والتحفظات، وتولت الوحدة رفع المجسم القديم بالكامل لإفساح المجال أمام رؤية بصرية جديدة تناسب طابع المدينة.

واستقر مجسم الحصان الأصفر في المكان نفسه داخل الحديقة العامة بالمدينة، ليكون البديل المباشر والنهائي في إطار استكمال أعمال التجميل والتطوير الجارية بالموقع.

يُذكر أن المجسم الجديد يحمل توقيع الفنان إبراهيم عفيفي وهو نفس الفنان الذي نفذ مجسم "الغوريلا الحمراء" السابق، ويُعد الحصان الأصفر عمله الثاني في الموقع ذاته، وسط تطلعات بأن ينال التصميم الجديد قبول واستحسان أهالي المنطقة والزوار.

البحيرة محافظة البحيرة الحصان الذهبى أبو المطامير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

امام عاشور

نجم الزمالك السابق: بعيدًا عن الانتماءات .. إمام عاشور الأفضل ويستحق 100 مليون

هيثم حسن

مُحلل رياضي: موقف هيثم حسن «سليم».. وتأخر تغيير الجنسية الرياضية حرمه من أول مباراتين

ترشيحاتنا

نقل مراقب للمستشفى

تعليم المنيا: مُراقب يتعرض لأزمة قلبية مفاجئة.. وضبط 3 طلاب بحوزتهم سماعات وفيزا للغش

صورة ارشيفية

في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. ختام مهرجان فرق الأقاليم.. أنشطة متنوعة في شارع الفن.. واستقبال عروض القومي بالمنصورة

أحمد زكي باشا

من أدخل علامات الترقيم إلى العربية؟.. حكاية أحمد زكي باشا في ذكرى رحيله

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد