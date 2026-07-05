«حصان أصفر» بديلا لـ «الغوريلا الحمراء».. تجميل جديد ينهي الجدل في أبو المطامير بالبحيرة

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة حالة الجدل الواسع التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، حيث تم رسميًا إعادة استغلال موقع مجسم "الغوريلا الحمراء" الشهير بوضع مجسم جمالي جديد يمثل "حصانًا باللون الأصفر".

وجاءت هذه الخطوة كاستجابة سريعة لآراء المواطنين ومطالبهم، وكانت الوحدة المحلية قد قررت في وقت سابق إزالة مجسم الغوريلا الذي أثار موجة عارمة من التعليقات والتحفظات، وتولت الوحدة رفع المجسم القديم بالكامل لإفساح المجال أمام رؤية بصرية جديدة تناسب طابع المدينة.

واستقر مجسم الحصان الأصفر في المكان نفسه داخل الحديقة العامة بالمدينة، ليكون البديل المباشر والنهائي في إطار استكمال أعمال التجميل والتطوير الجارية بالموقع.

يُذكر أن المجسم الجديد يحمل توقيع الفنان إبراهيم عفيفي وهو نفس الفنان الذي نفذ مجسم "الغوريلا الحمراء" السابق، ويُعد الحصان الأصفر عمله الثاني في الموقع ذاته، وسط تطلعات بأن ينال التصميم الجديد قبول واستحسان أهالي المنطقة والزوار.