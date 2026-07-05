خلافات الميراث.. نجار يتعدى على شقيقه وزوجته بسلاح أبيض بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على شقيقه وزوجته بإستخدام سلاح أبيض ومنعهما من دخول منزلهما بالبحيرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 / يونيو المنقضى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (نجار) وطرف ثان : (شقيقه وزوجته "مصابان بسحجات وكدمات")، جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الميراث تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب وإستخدام الأول سلاح أبيض كان بحوزته مما أسفر عن إصابة الطرف الثانى.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشاد الطرف الأول ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.