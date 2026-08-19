استشاري تغذية علاجية: مينفعش ناخد حقن التخسيس من نفسنا

حذر الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، من تناول حقن التخسيس من تلقاء النفس، مؤكدًا أن استخدام هذه الحقن يجب أن يتم تحت إشراف طبي، وأن الطبيب هو المسؤول عن تحديد مدى ملاءمتها لكل حالة، واختيار النوع المناسب لها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ شركات الأدوية تعمل على الترويج لهذه الأدوية ودفع الأطباء إلى وصفها، مشيرًا إلى أن أسعار حقن التخسيس مرتفعة، وقد تصل تكلفة الحقنة إلى 18 ألف جنيه في الشهر. وشدد على أن ارتفاع تكلفة هذه الحقن لا يبرر استخدامها بشكل عشوائي، وإنما يجب أن يسبق استخدامها تقييم طبي مناسب.

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن هناك نوعين فقط من حقن التخسيس حاصلين على تصريح من منظمة الصحة الأمريكية ومنظمة الصحة المصرية، مؤكدًا أن الشخص لا يستطيع أن يقرر بنفسه تناول هذه الحقن، قائلًا: «مينفعش أبداً ناخد أي حاجة من نفسنا، فلازم نبقى تحت إشراف طبي».

وأكد أن المقصود بالإشراف الطبي هو أن يحدد الطبيب ما إذا كانت الحقن مناسبة للحالة من الأساس، ثم يحدد النوع الأفضل، موضحًا: «الدكتور هو اللي يحدد هل ده مناسب له؟ أنهي نوع؟».