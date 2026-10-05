ولي الأمر برأها.. القبض على المتهمة بالتعدي على طفل في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى إحدى السيدات على طفل بالضرب.

وبالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حاصلة على ثانوية عامة وتقوم بإعطاء دروس خصوصية للطلاب بمنازلهم - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية)، وبمواجهتها أقرت بأن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره منذ 3 سنوات بمعرفة شقيقة الطفل الظاهر بالمقطع حال قيامها بإعطائه "درس خصوصى" بمسكن والده وقيامها بضربه بناءً على رغبة أهليته لإهماله فى دراسته.

بسؤال والد الطفل (حاصل على دبلوم - مقيم بذات الدائرة) أيد ما جاء بأقوال المذكورة ولم يتهمها بشئ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.