القبض على مالك إستوديو تصوير تلفزيوني بدون ترخيص بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك إستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" بالجيزة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



رصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً من الجهات المعنية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الإستوديو المشار إليه وأمكن ضبط

المالك ، وضُبط بحوزته (الأدوات المستخدمة فى التصوير التلفزيونى– وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق الإستوديو المشار إليه.

